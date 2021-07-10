中国禁止腾讯合并虎牙与斗鱼

中国市场监管机构今天表示，将以反垄断为由，禁止腾讯控股有限公司将中国最大的两家视频游戏流媒体网站虎牙和斗鱼进行合并。

综合新华社和路透社报道，中国市场监管总局根据中国反垄断法第28条和《经营者集中审查暂行规定》第35条规定，依法禁止腾讯申报的虎牙与斗鱼合并案。

市场监管总局今年1月4日对合并案进行经营者集中反垄断审查，全面分析评估参与集中的经营者在相关市场的市场份额及其对市场的控制力、市场集中度、集中对市场进入和技术进步的影响、集中对消费者和其他有关经营者的影响等因素，以及腾讯提出的附加限制性承诺方案的有效性。审查过程中，市场监管总局广泛征求有关政府部门、行业协会、专家学者、同业竞争者及下游客户意见，并多次听取腾讯陈述意见。

腾讯是虎牙最大的股东，拥有36.9%的股份，同时拥有斗鱼超过三分之一的股份，两家公司都在美国上市，市值合计53亿美元（71亿新元）。

市场监管总局指出，审查表明，本案相关市场为中国境内网络游戏运营服务市场和游戏直播市场。腾讯在上游网络游戏运营服务市场份额超过40%，排名第一；虎牙和斗鱼在下游游戏直播市场份额分别超过40%和30%，排名第一、第二，合计超过70%。

目前，腾讯已具有对虎牙的单独控制权和对斗鱼的共同控制权。如虎牙与斗鱼合并，将使腾讯单独控制合并后实体，进一步强化腾讯在游戏直播市场的支配地位，同时使腾讯有能力和动机在上下游市场实施闭环管理和双向纵向封锁，具有或者可能具有排除、限制竞争效果，不利于市场公平竞争、可能减损消费者利益，也不利于网络游戏和游戏直播市场规范健康持续发展。经评估，腾讯提出的附加限制性条件承诺方案不能有效解决前述竞争关注。

腾讯随后通过官方微博发布公告称，今日收到国家市场监督管理总局作出的《关于禁止虎牙公司与斗鱼国际控股有限公司合并案反垄断审查决定的公告》。公司将认真遵守审查决定，积极配合监管要求，依法合规经营，切实履行社会责任。