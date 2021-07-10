澳门21人因不拥护基本法和效忠特区被取消参选立法会资格

澳门第七届立法会选举管理委员昨天表示，澳门特区有21人因不拥护基本法和效忠特区被取消参选资格。

据央视新闻消息，澳门第七届立法会选举将于今年9月12日举行。选举管理委员会表示，经依法审查，在已提交名单的直选组别中，有参选人因被指有事实证明不拥护基本法和效忠中华人民共和国澳门特别行政区而被取消参选资格，涉及六组共21人。另有一个参选组别的两名参选人是非选民。

选管会已对有关人士作出通知，要求其最迟于下周一（12 日）回复替换被取消资格者的参选人名单。

澳门特区立法会是澳门唯一立法机构，由澳门特区永久性居民组成，大多数议员由选举产生。除第一届另有规定外，每届的任期为四年。

另据香港电台报道，被取消参选资格的三组民主派，今天下午举行记者会表示不会替换参选名单，但会在星期一最后限期内，提出异议，如有需要会坚持上诉到终审法院，以维护澳门人根据《基本法》保障，不受政治歧视的参选权。

参与记者会的包括现任直选议员吴国昌、苏嘉豪和前直选议员陈伟智。他们表示，团队各自收到选管会的通知，只有半页纸指他们各自提交的五人参选名单，全部因《选举法》中有事实证明，不拥护澳门基本法或不效忠澳门特别行政区，而被取消资格，但并无列出所指事实。

他们认为在没有任何凭证下要求撒换参选人，是无理的要求和强人所难，他们不会因为被无理指控就放弃，会坚持走完整个参选和上诉程序，让公众看清楚澳门社会目前发生的事，亦警醒澳门人珍惜曾经拥有的新闻、言论，甚至选举自由，因为这些权利都有可能突然一夜消失。