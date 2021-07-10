美国列23家中国实体入黑名单 其中14家因“在新疆侵犯人权”

美国将34家实体列入经济黑名单，其中包括14家因涉嫌在新疆侵犯人权而被列入名单的中国企业。

综合美国商务部网站和彭博社消息，上述实体清单禁止美国公司在未获得美国政府许可的情况下与所列出的特定企业开展业务。美国还将涉嫌帮助中国、伊朗和俄罗斯军方的公司列入黑名单。

据美国商务部工业与安全局昨天发布的一份公报，包括北京中电兴发科技有限公司、（新疆）立昂技术和（北京）东土科技在内的数十家公司因“有违美国外交政策利益”被添加到名单中。

路透社昨天引述两名消息人士说，拜登政府将加多至少10家中国公司和其他实体列入其经济黑名单，因为他们被指控在新疆侵犯人权和进行高科技监控。

而在这项行动之前，美国商务部上月已宣布将另外五个中国实体列入黑名单，理由是涉嫌在新疆强迫劳动。

最新的名单中除了23家位于中国（包括与新疆有关的14家）的实体外，还有六家在俄罗斯，加拿大、伊朗和黎巴嫩各有两个实体，荷兰、巴基斯坦、新加坡、韩国、台湾、土耳其、阿联酋、英国各有一家实体。还有五家实体在多个所在地被列出。

美国商务部长雷蒙多在一份声明中表示，“商务部仍坚定致力于采取强有力、果断的行动，打击那些在新疆侵犯人权或将美国技术用于中国破坏稳定的军事现代化努力的实体”。

雷蒙多还说，“我们将继续采取积极的出口管制措施，追究试图在中国、伊朗和俄罗斯等国从事颠覆活动的政府、公司和个人的责任，这些活动威胁美国的国家安全利益，且与我们的价值观不符。”

华盛顿此前已对进口自新疆的棉花、番茄和一些太阳能产品实施了禁令。美国、欧盟、英国和加拿大都宣布因新疆问题对中国官员实施制裁。

中国对此表达了强烈反对，并称美国及其盟国无权干涉其内政。中国上月还公布了《反外国制裁法》，规定国务院有关部门可以决定将直接或者间接参与制定、决定、实施外国对华歧视性限制措施的个人、组织列入反制清单，采取包括不予签发签证、不准入境、注销签证或者驱逐出境、查封、扣押、冻结在中国境内的动产、不动产和其他各类财产等措施。