中国驻英使馆驳英下议院报告：新疆没有“强迫劳动”只有自愿就业

针对英国议会下院外委会发布题为《不再重演-英国应对在新疆及其他地区暴行的责任》报告，中国驻英国大使馆今天在官网以问答形式作出回应，指出该报告出于政治动机，散布关于新疆的大量虚假信息，强调新疆没有所谓的“强迫劳动”，只有自愿就业、自主择业，上述报告是蓄意诋毁中国治疆政策，干涉中国内政。中国对此强烈不满、坚决反对。

发言人称，中国坚持人民至上，坚持人民幸福生活是最大的人权，坚持促进人的全面发展，依法保护各族人民的人权和基本自由。正是由于我们的不懈努力，当前新疆经济繁荣、社会稳定、民族团结、人民安居乐业，各族人民的政治权利、经济权利、社会权利和宗教信仰自由权利得到前所未有的保障。新疆各少数民族的语言文字、传统文化、风俗习惯得到很好保护和传承，新疆人民广播电台现有汉语、维吾尔语、哈萨克语、蒙古语、柯尔克孜语5种语言的12套广播节目。新疆中小学广泛开设了维吾尔语、哈萨克语、柯尔克孜语、蒙古语、锡伯语等多个少数民族语言文字课程。

发言人指出，报告中对新疆人权状况的指责毫无根据。新疆根本不存在所谓“拘留营”。新疆依法设立的职业技能教育培训中心属于学校性质，与英国设立的“转化和脱离项目”、法国设立的去极端化中心没有本质区别，都是预防性反恐和去极端化的有益尝试和积极探索。新疆没有所谓的“强迫劳动”，只有自愿就业、自主择业，各族公民的合法劳动权益受到保护。运用科技产品和大数据方法提升社会治理水平，这是现代国家的通行做法，不针对任何特定民族，目的是为了提高社会治理水平、有效预防打击犯罪。

发言人重申，必须强调，新疆事务纯属中国内政，任何外国无权干涉。中国强烈敦促英国议会有关方面尊重事实，停止毫无根据的炒作，停止干涉中国内政和干扰中英关系发展，多做有利于中英关系发展的事情，而不是相反。

