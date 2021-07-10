中国拟建卡拉OK音乐违规曲目清单制度

中国文化和旅游部近日发布公告称，拟针对全国歌舞娱乐场所卡拉OK建立违规曲目清单制度，歌曲点播系统内容提供商不得提供、歌舞娱乐场所不得使用违规曲目清单内的音乐。

中国文旅部本月7日在官网发出《歌舞娱乐场所卡拉OK音乐内容管理暂行规定(征求意见稿)》，其中提到，歌舞娱乐场所歌曲点播系统含违禁歌曲的现象屡禁不止，去年通过行业自审发现违禁曲目就有多达100多首。文旅部负责建立全国卡拉OK音乐内容审核专家小组，建立违规曲目清单制度。

《征求意见稿》强调，歌舞娱乐场所播放的卡拉OK音乐不得含有《娱乐场所管理条例》第十三条禁止内容。

禁止内容包括，违反宪法确定的基本原则的；危害国家统一、主权或者领土完整的；危害国家安全，或者损害国家荣誉、利益的；煽动民族仇恨、民族歧视，伤害民族感情或者侵害民族风俗、习惯，破坏民族团结的；违反国家宗教政策，宣扬邪教、迷信的；宣扬淫秽、赌博、暴力以及与毒品有关的违法犯罪活动，或者教唆犯罪的；违背社会公德或者民族优秀文化传统的；侮辱、诽谤他人，侵害他人合法权益的；法律、行政法规禁止的其他内容。

文旅部表示，十九届四中全会提出要加强源头治理，歌舞娱乐场所卡拉OK音乐的源头就是歌曲点播系统内容提供商，管住全国为数不多的主要几家歌曲点播系统内容提供商，让他们对提供的卡拉OK音乐进行自审，做好自律，就可以从源头管住歌舞娱乐场所的内容。

意见稿提出，要加强正面引导，鼓励歌曲点播系统内容提供商向歌舞娱乐场所提供健康向上的卡拉OK音乐，鼓励设立优秀歌曲专区，“传播正能量，弘扬主旋律”。

意见稿还要求强化内容自审，歌曲点播系统内容提供商向歌舞娱乐场所提供卡拉OK音乐前，应对曲目、屏幕画面等内容进行自审；歌舞娱乐场所应使用来源合法并经过内容自审的卡拉OK音乐，不得使用含有法律法规禁止内容的音乐。