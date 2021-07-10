港中联办批欧洲议会颠倒黑白

欧洲议会前天通过决议，谴责香港政府关闭《苹果日报》，并敦促欧盟团体和成员国抵制明年的北京冬奥。香港中联办今天（10日）强烈谴责欧洲议会无视国际法和国际关系基本准则，“颠倒黑白”。

据“香港中联办”微信公号消息，发言人指出，欧洲议会这种粗暴干涉中国内政的霸凌行径，充分显示反华政客赤裸裸的双重标准和强盗逻辑不得人心，绝不会得逞。

发言人表示，特区政府和香港警方对涉嫌违反香港国安法的行为和人员依法采取行动，是维护国家安全和特区宪制秩序的正义之举。

发言人强调，“香港是中国的香港，恐吓和威胁吓不倒中国人民”，忠告欧洲议会停止以任何方式干预香港事务、干涉中国内政。

欧洲议会在法国时间前天（8日）通过针对《苹果日报》停刊事件的决议案。这项不具约束力的决议案以“最强烈的方式”谴责香港政府关闭《苹果日报》。

欧洲议会认为，这是中国政府废除香港自由社会、废止新闻与言论自由的举措，称之为“人权紧急事件”。

决议案要求香港当局立即无条件释放《苹果日报》事件中被捕的记者与和平示威者，要求欧盟成员国制裁中国大陆和港府官员，并呼吁欧盟团体和成员国官员拒绝出席北京冬奥会。

中国驻欧盟使团发言人前天以答记者问形式，就决议案提出“强烈不满和坚决反对”。发言人抨击欧洲议会决议“颠倒黑白”，粗暴干涉中国内政，并强调中国坚决反对将体育运动政治化。