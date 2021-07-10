中国交通部：有网约车平台订单合规率不达两成

中国交通运输部今天发布上月网约车行业运行基本情况。据全国网约车监管信息交互平台统计，截至6月30日，全国共有236家网约车平台公司取得网约车平台经营许可，环比增加两家；此外，有平台订单合规率不达两成。

根据澎湃新闻报道，中国各地上月共发放网约车驾驶员证349.3万本、车辆运输证132.7万本，环比分别增长1.5%。全国网约车监管信息交互平台上月共收到订单信息70146.0万单，环比下降12.4%。

在236家网约车平台中，有13家上月单月订单达到30万以上。其中，订单合规率最高的是如祺出行，订单合规率达93.4%，最低的是方舟行，订单合规率仅有16.2%。

按订单合规率（指驾驶员和车辆均获得许可的订单量占比）从高到低的分别是如祺出行、享道出行、T3出行、神州专车、阳光出行、曹操出行、首汽约车、帮邦行、滴滴出行、万顺叫车、美团打车、花小猪出行、方舟行。

本月订单合规率增长排名前三名的分别是如祺出行、方舟行、花小猪出行；下降最多的分别是曹操出行、享道出行、美团打车。

在36个中心城市中，订单合规率最高的是广州，最低的是石家庄。在36个中心城市（直辖市、省会城市、计划单列市）中，按订单合规率排名前五名的分别是广州、厦门、杭州、贵阳、南宁；排名后五名的分别是大连、银川、北京、昆明、石家庄。