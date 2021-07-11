21国对《苹果日报》关闭表达严重关切

美欧等21国组成的媒体自由联盟（Media Freedom Coalition）周六（10日）联名签署声明，对《苹果日报》的关闭和其工作人员的被捕表示严重关切，并呼吁北京和香港政府尊重和维护香港的媒体自由。

据美国之音报道，声明称，利用国家安全法压制新闻界，是破坏香港基本法和中英联合声明所确定的香港高度自治和香港人民权利与自由的一个严重的负面行动。

声明称，针对苹果日报的行动是在香港媒体审查日渐增加、公共广播机构的独立性不断承压，以及香港当局针对新闻记者采取法律行动的背景下发生的。媒体自由联盟对可能出台的新立法表示高度关注。这些立法不是有意就是不惜承担一定风险也要用来消除媒体对政府政策和行动的审查与批评。

声明称，媒体自由一直是香港多年来获取成功和国际声誉的核心所在。香港和中国大陆应当完全尊重并维护这个与中国的国际法律义务相一致的重要权利。

签署国包括：澳大利亚、奥地利、加拿大、捷克、丹麦、爱沙尼亚、芬兰、法国、德国、冰岛、意大利、日本、拉脱维亚、立陶宛、卢森堡、荷兰、新西兰、斯洛伐克、瑞士、英国、美国。

香港警务处国家安全处6月17日出动500人搜查《苹果日报》大楼，拘捕了该报与母公司壹传媒的五名高层。《苹果日报》也在6月24出版最后一期报刊后宣布关闭。

