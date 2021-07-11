中朝友好条约签订60周年 习近平与金正恩互致贺电

中共总书记习近平与朝鲜劳动党总书记金正恩互致贺电，庆祝《朝中友好合作互助条约》签订60周年。

据中国外交部网站报道，习近平在贺电中指出，1961年，中朝老一辈领导人高瞻远瞩，作出签订《中朝友好合作互助条约》的战略决策，为巩固两国人民用鲜血凝成的战斗友谊、推动两国持久友好合作奠定了重要政治法律基础。60年来，中朝双方秉持条约精神，相互坚定支持，携手并肩奋斗，增强了两党两国兄弟般的传统友谊，促进了各自社会主义事业发展，维护了地区乃至世界和平稳定。

习近平说，近年来，他同金正恩多次会晤，规划两党两国关系发展蓝图，增添中朝友谊的时代内涵，达成一系列重要共识。当今世界，百年未有之大变局正在加速演进。他愿同金正恩加强战略沟通，把握好中朝关系前进方向，引领两国友好合作不断迈上新台阶，更好造福两国和两国人民。

习近平说，中国共产党不久前隆重庆祝了百年华诞。当前，朝鲜人民正团结一心，全力贯彻朝鲜劳动党八大决策部署。中方坚定支持朝方发展经济民生、有力推进社会主义建设事业。相信在金正恩带领下，朝鲜党和人民一定能够取得新的更大成就。

另据朝中社报道，金正恩在贺电中表示，签订《朝中友好合作互助条约》是一件历史性事件，两国在过去60年来不管遇到任何风云变幻，始终同生死共患难，在争取共同事业的斗争中继续坚定支持，从精神物质上合作。

他指出，近年国际形势空前复杂，朝中两国友谊日益深厚，在政治、经济、军事和文化等各领域全面升华和发展到新的更高阶段。

金正恩提到，现在敌对势力的挑战和妨碍活动变本加厉，《朝中友好合作互助条约》在维护并推动两国社会主义事业、保障亚洲和世界和平与稳定方面发挥更强大的生命力。他强调两国需要不断加强和发展朝中友好合作关系。

他也祝贺中共庆祝建党百周年，并希望在全面建设社会主义现代化国家、实现中华民族伟大复兴事业中继续取得很大进展，同时祝愿习近平身体健康，并在造福国家、造福人民的责任重大的工作中取得更大成就。