威视芯首颗智能高清电视处理主芯片今年量产

中国威视芯半导体（合肥）有限公司市场部副总裁曹轶7月10日透露，威视芯首颗智能高清电视处理主芯片（SoC），7月6日回片点亮，7月9日完整视频通路全部调通，芯片功能正常。智能电视SoC的中国国产化向前迈进了一步。

据第一财经报道，曹轶透露，威视芯的这颗芯片点亮后，后续还需要进行严格的性能及老化测试，预计今年9月会向客户提供正式工程样品，预计今年10月底、11月初芯片正式导入量产，今年12月底、明年1月初向客户出货量产芯片，客户有可能是中国国内彩电品牌厂商。

威视芯是一家IC设计公司，在上海、台湾、美国硅谷、荷兰埃因霍温和越南河内设有研发及技术支持团队。前身是荷兰NXP(前飞利浦半导体)，后通过收购、合并演变为美国Trident、 Sigma designs。威视芯于2018年成立，收购原纳斯达克上市公司Sigma designs的TV资产而来。

这颗智能高清电视处理主芯片，支持最高4K解码、1080P高清显示。曹轶说，8K超高清显示芯片也在规划开发，推出会稍晚一些。未来威视芯全线全球规格的智能电视从高清到超高清的处理主芯片（SoC）将有望携手国内整机厂商更快推动国产替代。

威视芯的主要投资方包括临芯投资、合肥高投等，业务聚焦超高清视频领域，提供智能电视、机顶盒相关芯片及解决方案，在超高清音视频领域有自己的专利储备，包括64项自有知识产权、107项知识产权许可。

中国显示产业过去曾“缺芯少屏”。随着国内液晶面板产业崛起，显示屏本土化供应已基本解决，但是芯片的瓶颈尚需突破，特别是能满足全球消费者更高画质、音质要求的中高端芯片。除了威视芯，近年华为海思、海信等国内企业也在智能电视芯片领域进行了探索。

奥维睿沃总经理陈慧向记者分析说，V-silicon TV SoC试产成功，短期内将对智能电视芯片短缺的情况起缓解作用。长期来看，填补中国国产电视芯片的空白。