中国集装箱一舱难求 出口企业发货难

国际集装箱运价再次上调，中国集装箱一舱难求，舱位涨到往日五六倍的价格。

据中国央视报道，航运公司7月1日起对航线报价进行了新一轮的调整，虽然一些近洋航线呈现下滑趋势，但是多数远洋航线都有提价预期。

根据上海航运交易所公布的最新数据，截至7月2日，中国出口集装箱运价指数报2653.32，较6月25日的2591.41，上升了2.4%，同时，各大集装箱海运公司也公布了集装箱7月初的基准运价表，显示多条航线集装箱运价有所上涨。

一名国际货运代理上海公司负责人郭绍海透露：“欧洲的主要港口汉堡堵得不得了，在外面等候的船舶很多，现在有三四百条船在外面等，以往没有，疏港肯定要大量时间，像大的船公司已经宣布了要跳港汉堡两个月，可想而知两个月内不会解决。”

部分目的港疏港效率的下降，直接造成了货轮跳港到附近港口，再经过陆运或短驳船转运至目的港，大幅增加了航运公司成本。前期积压的集装箱急需疏港和转运，叠加货运订单仍在增加，导致部分目的港压力短期内难以缓解，推升了近期的国际集装箱运价。

在此轮集装箱运价上涨的背后，对应的是集装箱舱位供给不足。一家维生素原料的生产企业的货运经理沈镇清透露，现在舱位已经涨到了五六倍的价格。发往北美航线小箱是15000美元左右，大箱是18000美元左右。

高运价也影响到了一些出口企业订单交付的速度，一部分货值偏低的产品，只能暂时堆放在中转仓库。一家外贸中转仓库的负责人郑鹏介绍，他每天的工作从盘点库存开始，眼下的国际集装箱运力紧张，这个仓库的集装箱暂存场地已经堆放了二十多个待出口的重箱。

郑鹏介绍，目前这个中转仓的库容已经超过85%，接近满库状态，其中有三成以上需要中转出口，比往年提升了一成。

中国海关总署的数据显示：2021年5月中国出口总金额为2639.22亿美元，较去年同期的2064.31亿美元增长了23.4%。随着出口的增加，集装箱吞吐量也屡创新高，今年1至5月，中国八大枢纽港集装箱吞吐量达2.3亿标准箱，较去年同期的1.96亿标准箱增长了17.1%。

业内人士认为，随着各地疫情的好转，国际集装箱有效运力正在恢复，港口的拥堵情况将在四季度有所缓解。