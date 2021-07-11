《劳动新闻》：朝中友谊在社会主义之路上不断强化

在《中朝友好合作互助条约》签订60周年之际，朝鲜劳动党中央机关报《劳动新闻》今天（11日）头版刊发评论文章称，朝中友谊在社会主义之路上不断强化。

评论写道，60年来，这一条约为推动朝中两国社会主义建设、加强和发展两国人民友好合作关系、维护亚洲和世界和平与安全作出了巨大贡献。朝中老一辈领导人在推进革命建设、粉碎敌对势力阴谋的斗争中，将朝中传统友谊培养成一棵在任何风暴中都不为所动的参天大树。

评论说，在两党、两国领导人之间深厚的友好关系下，今天，尽管国际形势错综复杂，朝中友谊仍在不断加强和发展。两党、两国领导人通过多次会面结成的真挚同志情谊，是坚定支撑新时代朝中关系支柱的基石，成为推动朝中关系发展的不竭动力。

评论写道，继续大力加强和发展以社会主义为核心的朝中友好关系，是朝鲜党和政府坚定不移的立场。

评论说，在中国共产党领导下，中国人民在社会主义现代化国家建设和新冠疫情防控中取得了举世瞩目的成就。在“十四五”规划的开局之年，中国人民正为取得丰硕的建设成果不断奋斗。朝鲜人民对于中国人民在社会主义建设中取得的一切成果就像自己的事一样感到高兴。

评论还说，具有悠久历史和传统的朝中友谊将在两党两国领导人的深切关心和直接领导下不断升华和发展。