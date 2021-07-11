《环时》吁勿误读中国对互联网行业的治理

中国官媒《人民日报》旗下市场化报章《环球时报》发文表示，中国最近对互联网行业的一系列治理行动，不应被误读。

据《环球时报》7月11日发表的社评，文章指出，治理行动对规范市场具有重大意义，互联网企业应从中看到中国加强市场监管的决心，主动告别可以“野蛮生长”的思维，准备迎来一个互联网企业有序且可持续发展的时代。

文章指出，一段时间以来，围绕民营企业、尤其是互联网公司发生的争议比较多，从所谓996超长工作时间到高管丑闻、客户遇害、涉嫌垄断争议等，可谓层出不穷，信息安全尤其引起人们的担心。

文章随后说社会对互联网民营企业有四点基本期待：铭记自己是社会主义民营企业，推动社会公平正义；获得成功的公司要协助国家加快填补规则的空白，而非利用空白搞有悖基本法律精神和负面冲击国家管理格局的事情；不能因为有的公司股权由境外资本掌握和去境外上市等原因导致国家安全漏洞；对年轻人的工作方式生活方式具有一定的引导乃至示范效应，不能出现与社会主流价值南辕北辙的颠覆性倾向。

文章说，中国的互联网企业是在世界上发展比较快的，共同打造了美国之外唯一的中国互联网经济中心，然而个别网络巨头要防止因此而骄傲，不可用“大到不能倒”的思维与国家监管体系博弈。

文章说，监管不是为了打击互联网民营企业，而是要把规则树立起来，构建起有助于保护竞争、促进互联网企业整体加快发展的大环境。