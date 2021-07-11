台专家：中美航母差距在舰载机数量及升空效率

中国大陆正打造第三艘航空母舰。台湾的国防安全研究院分析，该航空母舰美军福特级航舰相比，最大的差距在舰载机数量及升空作战效率，后天训练固然可强化操作熟练度，但在争分夺秒作战中，往往成决定胜败的关键因素。

据台湾中央社报道，台湾的国防部智库、国防安全研究院国防战略与资源所政策分析员江炘杓，以“中国003型与美国福特级航舰之比较分析”为题指出，仍在建造阶段的003型航空母舰，与美军福特级航舰差异。

江炘杓提到，经济学人杂志（The Economist）7月1日刊登一篇以“中国下一艘最大的航舰：中国海军正在加速学习驾驭之术”为题的文章，并附上一张6月间拍到003型航舰在江南造船厂船台上的照片，引述曾任美国航舰打击支队指挥官的蒙哥马利（Mark Montgomery）对中国大陆航舰的评价。

文章指出，中国大陆几乎没有可以参考的东西，但以中国大陆的条件有此程度已经很好了，一艘在20世纪、80 年代设计的航舰及山寨版，并不意谓就因此拥有尖端海上力量，对美国海军来说，那就是潜舰的目标，他们并不担心。

江炘杓说，这种观点跟美军于4月11日发布的伯克级导弹驱逐舰马斯廷号（USS Mustin DDG-89）舰长“翘脚”监视中国大陆航空母舰辽宁号的照片所表达的态度一致。

江炘杓分析说，一般认为，核动力航舰各方面性能完胜传统航舰，但实际上造成二者差距主要因素非动力系统。003的全长320公尺，采平面飞行甲板设计，最宽73公尺、排水量8万5000吨，相较福特号长度短少13公尺，宽度略窄5公尺，排水量轻约3万吨。整体而言，003舰体积和排水量皆不如福特级。

此外，003共有两台升降机，较福特级少一台，且位于右舷舰岛前后，这种设计虽可增加甲板的可利用面积，但升降机数量决定了舰载机送上飞行甲板的效率，而且飞机从右舷拉纤至左舷弹射位置摆正的时间也会较长，都会使战机出击速度受影响。

江炘杓认为，尽管003借镜辽宁舰和山东舰的建造经验，对舰岛给予缩小优化，增加飞行甲板的空间；安装四面大型相位阵列雷达，使其具备较强的侦搜能力，而且受惠于技术升级而装配电磁弹射器，可以提高飞机的弹射效率。

但江炘杓说，升降机、弹射器数量相对福特级则居劣势，一定会影响升空的效率；此外，航舰战斗力的发挥除了倚赖装备之外，人员训练和使用经验也是影响胜败的因素之一，而解放军目前驾驭航舰作战的经验，显然远远不如美军。

江炘杓最后指出，两者比较后可清楚得知，中美航舰战力最大的差距在于舰载机数量以及升空作战的效率。后天训练固然可以强化操作的熟练程度，但先天制约在争分夺秒的作战行动中，往往成为决定胜败的关键因素。

