港教联会：逾六成教师有意北上 政府应加强支援

香港教育工作者联会（教联会）11日公布一项调查结果显示，香港教师对于到内地执教的反应普遍正面，逾六成受访教师有意或将来会考虑到内地执教。教联会吁两地政府推出措施，支援有意到内地执教的教师。

据香港中通社报道，为了解香港教师对北上执教的看法，香港教联会于5月中进行的问卷调查，共收到超过500位教师回应。结果发现，超过七成受访教师认同北上执业有助阔专业视野；约四分之一教师表示有意到内地学校执教，同时逾三成半教师表示将来会考虑到内地执教，两者合计超过六成；亦有逾六成教师有意到开设港籍学生班的内地学校任教。

调查还发现，近九成受访者表示不了解内地考取教师资格的具体安排，约八成教师指考取内地教师资格的资讯不足够，以及过半数教师认为申请内地教师资格认证的程序复杂。

受访教师期望了解更多有关北上执教及考试安排等资讯，当中超过七成教师分别表示欲了解更多关于内地教师聘用条件，以及报考资格和条件等资讯。

教联会表示，深圳、广州相继落成新的港人子弟学校，对香港教师有一定需求。而香港学校在管理、师资培训和校本课程等方面亦有优势。如将上述经验带回内地，将有助推动内地教育国际化，为粤港澳大湾区建设贡献力量。

教联会主席黄锦良表示，希望两地政府推出措施，加强支援有意到内地执教的教师，包括制订教师跨境聘任的政策，并推出先导计划，安排准教师及有意北上执教的教师到内地学校短期实习。