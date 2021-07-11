上海复星医药宣布将售1000万剂BNT疫苗给台积电和鸿海永龄

上海复星医药宣布，已和台积电、鸿海永龄签订《销售协议》，将卖出1000万剂疫苗，让买方捐赠给台湾民众接种。

据证券时报网报道，上海复星医药今天晚间发文告说，公司的控股子公司复星实业，已分别向台积电、鸿海、永龄基金会委托的裕利医药（有进口疫苗资质的医药公司）签订《销售协议》，销售1000万剂mRNA（信使核糖核酸）疫苗，疫苗将“被买方捐赠予台湾地区疾病管制机构用于当地接种”。

鸿海创办人郭台铭旗下的永龄基金会、台积电和慈济基金会都已宣布各捐购500万剂BioNTech疫苗（简称BNT，两岸四地以外多称辉瑞），引起两岸和国际社会高度关注。

鸿海与台积电今天（11日）都已发声明证实，正进行签约的法定程序，慈济基金会昨天（10日）也在面簿宣布已获得政府授权的法律文件，将迅速进行后续的捐购流程。

台湾《自由时报》总编辑邹景雯11日发独家报道称，台积电和鸿海永龄已在10日凌晨与BNT在两岸四地的代理商上海复星医药完成签约，只等德国BNT原厂确认回复，就可对外公告。

报道说，签约过程费时超过三小时，原因是逐条审阅确认法律文件。每剂疫苗的价格据称是30美元，加上物流、冷链等费用，估计最终成本是每剂31美元至34美元。

另据《联合报》报道，若一切顺利，疫苗10月有望从德国原厂直送台湾。

对于疫苗捐购进度，指挥官陈时中11日下午在记者会受询时回应，一切程序都在进行中，“太多揣测无助整体签约进行”。

（《联合早报》台北特派员温伟中报道）