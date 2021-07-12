中国水利部预测海河流域部分中小河流或发生超警洪水

中国水利部预计，海河流域昨天（11日）至今天有一次大范围强降雨过程，并派工作组到北京、河北、四川、重庆、江苏、黑龙江等地，指导协助地方开展防汛工作。

据新华社报道，水利部昨天在会商会上预测，暴雨区内部分中小河流可能发生超警洪水，并说相关各地须将防御措施落到实处。

水利部指出，海河流域河流源短流急，洪水突发性强，此次降雨过程覆盖范围广、局地暴雨强、防范难度大，防汛形势不容乐观。

水利部要求相关各地将防御措施落到实处，密切监视雨情、水情和汛情发展变化，科学精准调度水工程，严格落实小型水库和病险水库安全度汛措施，重点关注中小河流洪水和山洪灾害防御，提前做好蓄滞洪区运用各项准备工作，确保蓄滞洪区能够安全正常启用。

水利部海河水利委员会也启动水旱灾害防御Ⅳ级应急响应。北京已启动防洪Ⅲ级应急响应，天津和河北分别启动水旱灾害防御Ⅲ级和Ⅳ级应急响应，为迎战本轮强降雨做好准备。

气象水文部门预报，12日，海河流域北部及辽宁西部、山东中部北部等地将有大到暴雨，其中北京大部、河北东北部等地部分地区将有大暴雨。

报道称，受强降雨影响，海河流域漳卫河、子牙河、大清河、永定河、北三河、滦河，黄河流域山陕区间、渭河、汾河、沁河、伊洛河等河流将出现明显涨水过程，暴雨区内部分中小河流可能发生超警洪水。