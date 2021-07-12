中国八所理工院校学生因签证被拒拟诉美政府

一群来自中国顶尖理工院校的留学生因赴美签证被拒而无法在美国顶尖高校获取高等科学学位，近日准备对美国政府发起集体诉讼。

根据《南华早报》报道，准备发起这场集体诉讼的中国留学生均来自被指与中国军方有联系的八所顶尖理工科院校，其中包括中国的“国防七子”——即上海交通大学、哈尔滨工业大学、北京理工大学、北京航空航天大学、南京航空航天大学、电子科技大学、西北工业大学，以及北京邮电大学。

这项诉讼是基于2020年5月美国时任总统特朗普签署10043号总统令。该命令以“防间谍”及“保护知识产权”为由，禁止与中国“军民融合发展战略”有关的研究生和研究人员进入美国。

疫情导致美国驻华使领馆暂停办理签证一年多。据这些学生说，当恢复办理时，上述八所大学的学生发现，他们的签证申请几乎肯定会被拒绝，而没有根据10043命令进行详细评估。

一名发起这项法律挑战的学生团体成员表示，学生们正准备请律师上诉，理由是该公告执行不合理，没有维护国家安全。

该名学生去年毕业于哈尔滨工业大学，并获得了学士学位。但由于上述情况，他推迟了在加州大学戴维斯分校攻读博士学位的计划。

报道称，这场诉讼花销可能会达到50万美元（约67万新元）到100万美元。截至目前，学生诉讼团体已经筹集到30万美元的诉讼费用，并拟与八所院校的海外校友取得联系，进一步扩大筹款范围。

前述学生代表还说，状告美国政府并非易事，这桩官司势必是一场昂贵的持久战，时长恐怕会持续六个月到数年。他认为有可能赢得这个案子，但他不确定法院将如何裁决，因为其中涉及政治因素，但法院有责任保护美国的国家安全。



报道称，集体诉讼是学生在社交媒体上联名呼吁撤销这项命令失败后发起。此前有550名中国学生共同签署的公开信被寄往50所美国大学，包括哥伦比亚大学、加州大学洛杉矶分校和纽约大学，争取他们的支持。

一名学生代表称，超过一半的高校对联名信进行了正式回应。其中，美国康奈尔大学方面表示已致信国务卿布林肯，表达了对无故拒签留学生的担忧。不仅如此，该校还与其他美国高校进行联络，并商讨可行对策。但这些美国院校中没有一所愿意协助中国留学生与政府对簿公堂。

美国移民法专家王昶律师认为，中国留学生的胜诉难度较大。在当前的美国政府看来，每年受10043号令影响的中国学生大约有3000至5000人，这种影响规模相对较小，政治优先级较低，几乎不会受到重视；另一方面，前任政府在美国移民体系上留下一个巨大的烂摊子，过去四年的相关政策变更高达1000多处，现任政府“拨乱反正”也绝非易事。

美国驻华大使馆一名发言人此前称，受10043号令影响的赴美留学生和访问学者不及该人群总数的2%；美国方面将促进国际科研合作，以确保美国在科学领域所保持的卓越地位。但该发言人同时也指，中国试图利用美国的学术开放性“钻空子”。