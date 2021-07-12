港廉署前官员：政府想淡化三高官违限聚令让人反感

针对香港三名高官因违反限聚令而被票控，廉署前总调查主任查锡我今天指出，公务员不能接受奢华及频密的款待，认为政府形容他们当天吃的只是“普通火锅食材”，明显是想淡化事件，令市民反感。

根据香港电台报道，本身也是大律师的查锡我在出席一档节目时指出，根据公务员守则，公务员不能接受奢华及频密的款待，如果出席饭局的人士人均消费要3000（港元，下同，约521新元）至4000元，以普通市民的标准，毋庸置疑都是属于奢华，公务员事务局有责任展开调查，如果属实就要作出适当的处分。他认为政府形容他们当天食的只是“普通火锅食材”，明显是想淡化事件，令市民反感，公众是希望政府公平公正处理事件。

查锡我还认为，政府有需要交代三名官员接受宴请涉及的开支，以及为何三名保安体系的官员，有需要与地产商联系并出席有关饭局。

香港行政长官林郑月娥昨日表示，涉事三名官员敏感度不足、有疏忽，有关官员已经回应，付出了一定代价，认为事件应该告一段落。

香港立法会议员谢伟俊在同一档节目中指出，中国人社会的文化，民以食为天，很多时都是在饭局期间加强沟通，三人都是很能干处事谨慎的官员，此次属“一次半次”，与汤显明事件的性质不同，他们并非主动亦不是持续，认为不要对有关官员过分苛刻，但认同他们都是负责国安体系的官员，市民对他们要求高，有需要更加敏感及小心，希望事件过后，大家向前望，不要再在由谁人请客等支节上纠缠。

香港保安局副局长区志光、入境处处长区嘉宏及海关关长邓以海今年3月出席一个晚宴时，因违反限聚令而被票控，近日被媒体揭发后，三名官员才以书面形式承认事件。

香港政务司司长李家超上周六在回应此事时表示，三名官员知道自己有疏忽，引起了公众关注，应要改善和警剔，并称三人会经一事长一智，汲取到大教训。

他还说，政府官员需接触不同界别人士，“是很平常会发生的事情。”