投资者或因中国收紧虚拟货币政策兜售水电站

随着中国监管单位近期对虚拟货币产业链祭出一系列措施，中国部分虚拟货币矿场的经营者已准备出走海外另起炉灶；而另一些没走或是走不了的人，则开始抛售相关设备，例如用来发电的小型水电站。

根据第一财经报道，除了用于挖矿的显示卡流入二手市场外，网络上也出现了不少私人经营，与挖矿产业配合的“小型水电站”，以数十万到数千万（人民币，下同）不等的价格出售。

报道指出，近年虚拟货币被热炒，这类小型水电站经营者嗅到虚拟货币的商机后，不少人直接在水电站周边建起厂房，并出租给有意投入挖矿的企业。一边收租、一边收电费，一举两得。

尽管小型水电站被视为是印钞机，但是前期的投资额大、投资回报期长，往往给投资者带来巨大的挑战。加上近期中国国务院金融稳定发展委员会，决议严打比特币挖矿和交易行为，对于小水电站的经营造成了不小的压力。

报道以一名和合伙人共同拥有一台在四川凉山的小水电站投资者为例，指过去几年来，这座电站所发电力，一部分卖给国家电网，另一部分则卖给当地的比特币“挖矿”企业，一年稳赚数百万。但十年过去，投资者仍然没有收回成本。

与国家电网相比，把电力卖给比特币“挖矿”企业的价格明显更高。售卖资料显示，上述小水电站卖给国家电网的电价每度只有0.189元，但卖给比特币“挖矿”企业则高达每度0.30元。

至于小型水电站被兜售的原因，报道分析一方面发电能力不稳定，政府严打小型水电站违规建设、破坏环境等乱象丛生问题，另一方面打击矿场的政策对小型水电站，更是雪上加霜。

今年5月21日，中国国务院金融稳定发展委员会召开第五十一次会议，会议明确提出“打击比特币挖矿和交易行为”。随后，内蒙古、青海、四川等省区陆续下发了清理关停虚拟货币“挖矿”项目等相关文件。

其中，四川在下发的文件中要求，中央在川发电企业、省属国有发电企业要自查自纠，立即停止向虚拟货币“挖矿”项目供电。与此同时，各市（州）政府立即展开拉网式排查，对排查发现的虚拟货币“挖矿”项目务必立即关停。

不过，相关投资者表示，转让运营多年的水电站，都是因为自身因素，与目前国家整治“挖矿”行为无关。

报道称，近年来，小水电站也面临环保压力。中国水利部、国家发改委、生态环境部、国家能源局等四部委在2018年印发相关文件指出，坚决纠正中央环境保护督察、长江经济带生态环境保护情况审计等发现的小水电违规建设、影响生态环境等突出问题，决定开展长江经济带小水电生态环境突出问题清理整改工作。

此后，各地政府纷纷采取了相应措施。以四川为例，据四川省水利厅在2020年统计，四川现有5025座小水电站，而涉及整改和清退的就有4774座，其中1091座将被清退，3683座属整改序列。

不过，即使在这样的双重压力之下，仍有人对“小型水电站”有兴趣。报道称其中一名小型水电站投资者表示，出售消息刊出后，近期确实有不少人询问，“但就是过来看的没几个。”