中国顶级承销商称绿债爆发式增长可期

在上半年中国绿色债券发行创下历史纪录后，中国顶级信用债承销商中国银行预计，市场今年开启真正爆发式增长的模式，未来翻倍成长可期，更有望吸引境外发行人的加入。

据彭博社报道，中国银行投资银行与资产管理部总经理胡昆接受采访时预计，明年绿债发行规模会是今年的1.5倍到2倍，未来三年复合增长率有望超过50%。他表示，自上而下的推动模式使得发行人和投资人都有强烈的意愿参与，是市场快速发展的根本。

本月起，新的中国绿色债券支持项目目录以及银行业金融机构绿色金融评价方案开始施行，前者删除了原有的煤炭等化石能源清洁利用等高碳排放项目，接轨国际标准，后者将绿色贷款和绿色债券纳入银行宏观审慎评价考核。

中国央行行长易纲曾在4月说，预计2030年前，中国碳减排需每年投入2.2万亿元（人民币，下同，4595.7亿新元）；2030至2060年，需每年投入3.9万亿元，要实现这些投入，单靠政府资金是远远不够的，需引导和激励更多社会资本参与。

胡昆认为，中国绿债市场能否在未来三到五年有一个持续、健康、快速蓬勃的发展，最大的障碍和挑战是各方能否习惯强认证，强监管，或者强迫性的信息披露。

中国银行间市场交易商协会(NAFMII)信息研究部主任贾颖5月时表示，正在国际资本市场协会(ICMA)的国际绿色债券框架下，研究制定中国版的绿色债券原则。

胡昆说，除了本土发行人以外，境外发行人能更契合国际绿色金融相关准则，在熊猫债市场基础设施建设有了很大的进步后，下半年可能会见到绿色熊猫债的发行，监管机构也多次表示希望借助熊猫债力量支持绿色及可持续相关领域发展。

在彭博统计的在岸（包括熊猫债）和离岸中国信用债承销榜中，中国银行去年和今年上半年均位居榜首。今年以来，中国银行牵头首批6支碳中和债券中三峡集团、华能国际、国电投集团的发行。该行表示还发行了全市场首单碳中和资产证券化产品，以及人行贴标认证的绿色车贷ABS产品。

