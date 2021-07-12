王毅：中俄要把“不是盟友、胜似盟友” 的伙伴关系推向新高

中国国务委员兼外长王毅昨天在北京出席庆祝《中俄睦邻友好合作条约》签署20周年招待会并致辞时说，过去20年，中俄关系经受住各种风险挑战，在国际风云激荡变幻中笃定前行，始终保持强劲势头。他希望双方把“不是盟友、胜似盟友”的新时代中俄全面战略协作伙伴关系不断推向新高，进一步加强战略协作，坚定打造维护世界和平安全的强大支柱。

根据中国外交部网站刊登的新闻稿，王毅在上述活动中表示，20年前，中俄在全面总结历史经验教训、把握世界大势基础上签署《中俄睦邻友好合作条约》，为两国关系确立“世代友好、互利合作”的主基调和“相互坚定支持”的核心价值，赋予双方“加强国际和平、稳定、发展、合作”的共同使命。

王毅说，20年来，两国互尊互信、相互支持，树立起大国相交、邻国相处的典范。双方通过平等协商，彻底解决了历史遗留的边界问题，使4300多公里的共同边界成为两国友谊和合作的纽带。双方始终尊重对方根据本国国情选择的发展道路，坚定支持对方维护本国核心利益，建立起高度政治互信和战略默契，为彼此安全与发展构筑起牢固战略支撑；同时，双方把增进两国人民福祉作为双边关系发展优先方向，充分挖掘互补优势，坚持开放共享原则，打通各领域合作经脉，合作清单越拉越长，合作步伐越来越大。双边贸易额从2000年的80亿美元（约108亿新元）增长到2020年的1077.7亿美元，增长近14倍。

王毅还说，20年来，两国密切协作、并肩战斗，树立起维护和平、伸张正义的典范。双方共同反对霸权主义、强权政治等错误行径，充分履行国际义务，大力弘扬多边主义，展现大国应有责任担当，为维护既有国际秩序、解决各种全球性问题作出不可替代的贡献。

王毅表示，当前，百年变局与世纪疫情相互交织，世界进入动荡变革期、人类发展遭遇多重危机，冷战思维、霸权主义、强权政治等早已被扫进历史垃圾堆的陈旧思维又在死灰复燃、蠢蠢欲动。但不管国际形势如何变化，中俄世代友好、合作共赢的初心不会改变，相互支持、相互成就的诚心不会改变，捍卫和平、守护正义的决心更不会改变。

王毅提出，要进一步深化政治互信，始终做好彼此的坚强后盾。在两国元首的共同引领下，继续拓展各层级交往，巩固双方背靠背、肩并肩的战略协作，共同捍卫两国核心利益，共同促进两国发展振兴，共同维护两国周边安全稳定，把“不是盟友、胜似盟友”的新时代中俄全面战略协作伙伴关系不断推向新高。

王毅提出，双方要进一步深化务实合作和人文交流，深入推进“一带一路”建设同欧亚经济联盟对接，持续拓展在低碳能源、数字经济、农业以及疫苗等领域合作；提升在教育、体育、医药、旅游、媒体、智库、青年等领域的合作水平，放大两国文化共鸣，促进两国文明互鉴；进一步加强战略协作，坚定打造维护世界和平安全的强大支柱。高举多边主义旗帜，反对霸权主义和强权政治，抵制“新冷战”和集团对抗，继续维护以联合国为核心的国际体系和以国际法为基础的国际秩序，推动世界多极化和国际关系民主化进程。继续加强在地区热点以及反恐、气变等全球性问题上的协调和配合，全力维护全球和平安全与战略稳定。

新闻稿说，俄罗斯驻华大使杰尼索夫再次对中国共产党成立100周年表示热烈祝贺。杰尼索夫说，没有共产党，就没有新中国。全面建成小康社会，彻底消除绝对贫困，是人类文明的历史性成就。

杰尼索夫表示，《俄中睦邻友好合作条约》为两国关系稳步发展奠定了坚实基础，推动新时代俄中全面战略协作伙伴关系达到历史最高水平。双方恪守条约精神，促进各领域合作取得丰硕成果，特别是面对冠病疫情冲击和世界风云变幻，俄中合作展现了强大稳定性和坚韧性。