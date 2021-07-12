中国“板蓝根大王”去世 集团营收超千亿人民币

有“板蓝根大王”之称的扬子江药业董事长徐镜人在新疆伊犁离世，他身家470亿（人民币，下同，98.12亿新元）。

据健康时报报道，多名知情人士7月11日透露，徐镜人在新疆伊犁离世。一位与徐镜人是江苏泰州同乡的医生告诉记者：“他的家人告知了我此消息，徐镜人在伊犁突发心梗离世。”

徐镜人2020年10月20日以470亿元位列《2020年胡润百富榜》第91位，这一年，他已经76岁，扬子江药业成立已有49个年头。扬子江药业1971年从一家镇办小厂起步，经过50年发展壮大，现已成为中国制药行业头部企业。2020年发布的国内药企营收榜单数据显示，扬子江营收已经超过千亿。

2014年至2019年，扬子江连续六年位居中国医药工业企业百强榜第一名，以传统中药制造起家，其产品“蓝芩口服液”“苏黄止咳胶囊”等产品市场占有额、品牌知名度较高。

徐镜人出生于1944年10月。据公开报道，1966年5月徐镜人自部队退役后投身创业，在老家扬州泰兴创建了扬子江药业集团的前身一个作坊式的小制药厂“泰兴县口岸镇工农兵制药厂”，后在1985年更名扬子江制药厂。1997年，扬子江药业集团正式组建。

目前，扬子江药业有员工16000余人，官网资料显示，旗下20多家成员公司分布泰州、北京、上海、南京、广州、成都、苏州、常州等地，其营销网络覆盖中国各省、市、自治区。

虽然已经到 70岁的年龄， 徐镜人一直未宣布接班人。徐镜人育有一儿一女，儿子徐浩宇生于1972年，毕业后选择从扬子江最基层的销售办科员做起，一步步积累经验和实力，后晋升至公司副董事长一职。

然而，徐浩宇和父亲的经营理念有些不同。徐浩宇认为：“企业做产业是做加法，做资本则是做乘法，上市是企业发展的必由之路。”而创立五十年，已成为医药龙头企业的扬子江药业仍未上市。徐镜人曾总结扬子江药业的战略为“三不”：不搞兼并联合、不盲目上市、不搞自己不熟悉的产业。

中国国家市场监督管理总局4月15日通报，对扬子江药业集团有限公司违反《反垄断法》实施垄断协议的行为，处以其2018年度销售额3%罚款，计7.64亿元。

徐浩宇2012年接受《英才》杂志访问时评价父亲的“不搞兼并联合、不盲目上市、不搞自己不熟悉的产业”的战略时称：“那是因为他从前吃了点儿亏，现在年纪又大了，更不愿意跟别人搅合在一起了。”徐浩宇认为： “对于小型企业而言，最好的发展机遇已经过去了，现在比的是实力、思维、资本。对于资本市场，小型企业一定要尽快进入。”

徐浩宇还提到： “扬子江坚持做药，不跨任何一个行业。不过，真正要想把医药产业做强做大，我认为可以在健康领域发展，做药、做机械、做健康保健品，这都可以，但不能脱离这个轨道。”

