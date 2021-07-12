中国流动人口3.7亿 学者：人均GDP差距将缩小

中国学者撰文说，第七次人口普查发现中国实际流动人口的规模达到了3.7亿，预计中国人口在中西部围绕着国家级中心城市和大城市布局，远离中心城市的区域会成为人口负增长的地区，但这并不是区域发展不平衡，人均GDP差距将缩小到日本和美国现在的水平。

上海交通大学中国发展研究院执行院长陆铭在《北京日报》撰文说，第七次人口普查的流动人口数据比平常年度公布的数据整整多出1个亿，不能小看这1个亿，中国总人口不过14亿。而且去年10、11月人口普查的时候，受疫情的冲击生产生活还没有完全恢复，流动人口数据只会是低估的。

谈及人口流动带来区域发展不平衡的话题时，陆铭强调，需要区分总量不平衡还是人均不平衡。在人均角度，观察到的结果会完全不一样。首先是南北差距，南方地区是中国经济条件最好的地方、市场化程度最高的地方，增长速度快完全是意料之中。

但是，就人均GDP数据来说，会得到完全不同的结果。刚改革开放时，中国北方城市的人均GDP除以南方城市的人均GDP比值在1.5左右。那时主要因为中国计划经济时期北方城市重工业的发展，人均发展水平大幅领先于南方。

陆铭写道，改革开放之后，南方经济更快发展，到上世纪90年代中期时，南北方比值基本是1，完全是平衡的状态，一直到现在，南北方人均GDP的比值仍然在1左右。所以，从人均角度来看，南北差距基本不存在。

他说，近年来南方人均GDP略高于北方，很大程度上是地理问题。中国南方拥有大江大河，尤其是长江，以及沿海便利的海运条件。如果把长江沿岸武汉以东的沿江港口+舟山+宁波+珠三角地区的大港口从南方样本里拿掉后，南北方比值又回到1的水平。

对于未来发展，陆铭预测京津冀、长三角、珠三角人口会是中国的集聚点，远离中心城市，人口就相对较少。中国人口在中西部围绕着国家级中心城市和大城市布局，远离中心城市的区域会成为人口负增长的地区。

他强调，但这不是区域发展不平衡。根据预测，当未来中国人口逐步向城市群和中心城市周围集聚时，中国城市间的人均GDP差距将缩小到日本和美国现在的水平，中国会成为现代化国家：经济和人口高效集中在少数地区，但地区间在人均意义上达到平衡发展。