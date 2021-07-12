布林肯借南中国海仲裁案五周年吁中国停止挑衅

在荷兰海牙仲裁法庭就南中国海仲裁案裁决五周年之际，美国国务卿布林肯今天发表声明指，中国继续在胁迫东南亚沿海国家，威胁这条关乎全球通道的航行自由，他呼吁中国遵守其在国际法下的义务，停止挑衅行为，尊重所有国家的权利。

布林肯在美国国务院网站上刊登的这份声明中指出，海洋自由是所有国家的长久利益，对全球和平与繁荣至关重要。长期以来，以规则为基础的海洋秩序一直是国际社会的利益所在，《联合国海洋法公约》所体现的国际法为海洋的一切活动奠定了法律框架。这一套国际法构成国家、区域和全球海事部门行动与合作的基础，对确保全球商业的自由流动至关重要。

布林肯说，五年前，根据1982年《海洋法公约》组成的仲裁庭一致作出持久裁决，坚决否定中国在南中国海主张的扩张性海洋权利，认为这是没有国际法依据的。仲裁庭声明，中国对仲裁庭认定的属于菲律宾专属经济区和大陆架的区域没有合法主张。

美国重申去年7月有关南中国海的政策主张，即前总统特朗普政府拒绝中国对南中国海大部分海域近海资源的主张。

布林肯还说，若菲律宾武装部队、公共船只及飞机在南中国海遇到攻击，美国可根据1951年《美菲共同防御条约》第四条作出的承诺进行共同防卫。

他在声明最后还呼吁中国遵守其在国际法下的义务，停止挑衅行为，并要求中国采取措施向国际社会保证，将致力于基于规则的海洋秩序，尊重所有国家的权利，无论大小。