深圳试点建设粤港澳大湾区数据平台

广东省政府昨天印发《广东省数据要素市场化配置改革行动方案》，推动深圳先行示范区数据要素市场化配置改革试点，建设粤港澳大湾区大数据中心。这也是中国首份数据要素市场化配置改革文件。

根据深圳特区报报道，《方案》提出，推动粤港澳大湾区数据有序流通，建设粤港澳大湾区大数据中心。支持深圳数据立法，推进数据权益资产化与监管试点，规范数据采集、处理、应用、质量管理等环节。支持深圳建设粤港澳大湾区数据平台，设立数据交易市场或依托现有交易场所开展数据交易。

报道称，这份文件对落地落实广东特色数据要素市场化配置改革具有重要意义，对中国数据要素市场培育工作具有示范引领作用。据了解，作为中国首份数据要素市场化配置改革文件，《方案》中涵盖多项创新举措，包括落实广东省数据要素市场化配置改革思路，加快构建两级数据要素市场结构。其中，一级市场以政府行政机制为主，二级市场以市场竞争机制为主。

此外，《方案》提出在中国率先启动首席数据官制度试点，鼓励试点单位在首席数据官的组织体系、职能体系及考核体系等方面先行先试。支持广州南沙（粤港澳）数据要素合作试验区和珠海横琴粤澳深度合作区建设，探索建立“数据海关”，开展跨境数据流通的审查、评估、监管等工作。