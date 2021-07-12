唐英杰案辩方专家称望回殖民地统治并不等于港独

首起涉及《香港国安法》的案件在高等法院续审。被告唐英杰涉在去年七一回归日，驾驶插有“光复香港 时代革命”中英标语旗帜的电单车撞倒警员。辩方专家证人香港大学政治与公共行政学系教授李咏怡今天继续出庭作证，指参与七一游行示威者有人可能举支持性小众的横额，有人举争取外佣权利的横额等，并非每个人都完全认同游行中所展示的任何横额或所叫喊的所有口号。因此不同意控方所指在不同示威场合，“光复香港 时代革命”伴随港独口号出现，则代表两者有直接关系，或者所有参与者都认同有关口号。

李咏怡还供称，在一般的七一游行示威中，参与者会展示不同的横额，叫喊不同的口号，而有些人可能是宗教团体、争取外佣权利、争取性小众权利、争取性工作者权利，并非每个人都完全认同游行中所展示的任何横额或所叫喊的所有口号。李举例指“光复香港，还我奶粉”的口号，亦非主张港独。

杜丽冰法官提出，游行示威中有人举起英属香港时期的殖民旗帜，是否指示威者希望重回英国殖民统治，陈嘉信法官亦提出，如示威者希望回到殖民时代，是否代表他们希望脱离中国管治。

李咏怡回应说，希望重回英国殖民统治并不等同于希望香港独立，因为香港被英国统治的话便不是独立，而香港重回英国殖民统治的机会为零，故解读市民举起殖民旗帜只是宣泄对现状的不满。

对于控方专家、岭南大学历史系教授刘智鹏认为，几年前“光复元朗”等针对大陆水货客的活动，发起者包括香港自治运动、本土民主前线等港独组织，李咏怡认为，这些团体是相信当时的香港未达致他们所理解的高度自治，并非不认同一国两制，也不是提倡港独。

李咏怡说，发动“光复香港还我奶粉”行动的“香港自治运动”团体由2010年起出现，理念建基于香港学者陈云根所编著的《香港城邦论》，但香港自治运动组织在2013年与陈云根终止合作关系。李咏怡指“香港自治运动”主张香港在一国两制之下在政治、经济、文化等方面自治，并非主张香港独立。

现年24岁的被告唐英杰涉嫌在去年七一回归日驾驶插著“光复香港、时代革命”旗帜的电单车撞倒三名警员，被控煽动他人分裂国家罪、恐怖活动罪，及一项危险驾驶交替控罪。

