美舰进入西沙群岛 中国警告驱离

中国南部战区新闻发言人表示，美军“本福德”号导弹驱逐舰7月12日“未经中国政府批准，擅自闯入中国西沙领海”，中国南部战区予以警告驱离。

据中国南部战区政治工作部微信公众号“南部战区”消息，南部战区新闻发言人田军里空军大校介绍，南部战区组织海空兵力进行跟踪监视并予以警告驱离。

田军里表示：“西沙群岛是中国固有领土，美军行径严重侵犯中国主权和安全，严重破坏南海地区和平稳定，严重违反国际法和国际关系准则，是其大搞航行霸权制造南海军事化的又一铁证。

他说，”事实说明，美是不折不扣的“南海安全风险制造者”。中国对此表示强烈谴责和坚决反对，敦促美方立即停止此类挑衅行为，严格管控海空军事活动，否则由此引发的一切后果由美方承担。战区部队时刻保持高度戒备状态，坚决捍卫国家主权安全和南海地区和平稳定。

美国军方也证实本福德号进入西沙附近海域，并声称军舰在该海域行使航行权利和自由，此举也符合国际法。

美国海军第七舰队在官网发表声明说：“此次航行自由行动通过挑战中国大陆、台湾和越南针对无害通过实施的非法限制令，以及挑战中国针对围绕西沙群岛的海峡基线的申索事宜，来维护国际法承认的海洋权利、自由和合法使用。”

第七舰队指针对南中国海进行不合法和笼统的海洋申索，对海洋自由构成严重威胁，包括航行和飞越自由、自由贸易和商业活动畅通无阻，以及属于南中国海沿岸国家的经济机会自由。