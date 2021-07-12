消息：中国监管机构要求腾讯音乐放弃独家版权

两位知情人士透露，中国反垄断监管机构即将要求腾讯控股的音乐流媒体业务放弃独家音乐版权。

根据路透社今天（12日）报道，消息人士称，中国国家市场监督管理总局（SAMR）是在完成对腾讯音乐娱乐集团的调查之后，决定做出上述要求，以惩罚这家公司。腾讯音乐娱乐集团也因未按正常程序，就收购两款应用事宜进行申报，而被罚50万元人民币（下同，10万4400新元）。

据此前报道，今年4月，国家市场监督管理总局准备对腾讯处以巨额罚款，两名消息人士此前预计罚金至少100亿元。

消息人士当时透露，腾讯在游说争取较为温和的处罚。

报道称，目前还无法立即确定，除了预计将针对腾讯音乐做出的处罚决定，腾讯是否可能面临其它的进一步处罚。

国家市场监督管理总局、腾讯和腾讯音乐今天未立即回复置评请求。

消息人士说，根据处罚条款，SAMR将对腾讯音乐处以罚款，因其2016年对竞争对手酷狗和酷我的收购未按正常申报程序上报进行反垄断审批，每项违规最高罚款50万元。

此前报道称，SAMR可能会要求腾讯出售酷狗和酷我音乐应用，但消息人士表示，该公司现在已不必面临这项处罚。

不过，SAMR上周六宣布，在对虎牙公司与斗鱼国际合并案的经营者集中反垄断申报进行审查后，决定禁止腾讯申报的该项合并案。

两位消息人士此前曾透露，SAMR在2018年对腾讯音乐发起调查，但在2019年停止调查，因该公司同意在部分独家使用权到期后不再续约，而通常这些使用权三年后到期。

腾讯音乐彼时曾拥有环球(UMG)、索尼以及华纳等唱片公司的独家使用权。

不过，腾讯音乐一直保留对周杰伦音乐的独家使用权，以借此保持对于规模较小的竞争对手的优势。

中国自去年底开始对互联网巨头的经济和社会力量加以限制。因认定电商巨头阿里巴巴多年来滥用主导性市场地位，SAMR在今年4月对其施以创纪录的180亿元人民币罚金。