台湾民调显示民进党认同者三个月锐减15％

台湾民意基金会今天发布最新民调，调查台湾人政党认同，结果发现，民进党认同者锐减15个百分点，国民党认同者数量不变，而中性选民数量激增12个百分点。

根据联合新闻网报道，调查结果显示，有8.7%非常接近民进党，19.5%还算接近民进党，15.5%还算接近国民党，3.4%非常接近国民党，48.2%中性选民（或独立选民），4.8%不知道或拒答。

台湾民意基金会董事长游盈隆表示，最新民意显示，在20岁以上台湾人中，有二成八是绿营认同者，其中深绿8.7%，浅绿约两成。同时，有一成九是蓝营认同者，其中3.4%深蓝，约一成六浅蓝。此外，有四成八中性选民。绿支持者比蓝支持者多9.3个百分点。

游盈隆说，根据最近两次台湾人政党认同调查的结果，2021年3月和2021年6月，两次调查结果出现极大差异，显示过去三个月，台湾人的主要政党认同或蓝绿势力发生巨大变化。具体地说，民进党认同者锐减 15个百分点，国民党认同者数量不动如山，一样维持在一成九，中性选民数量暴增12个百分点。蓝绿差距从三个月前的24.1个百分点，急遽缩小到9.3个百分点，而中性选民 （独立选民）规模上升到48.2个百分点，宛如新造山运动一般。

游盈隆说，这是戏剧性的台湾人政党认同大转变，也可以说是台湾政党政治地基的巨变，执政的民进党认同者三个月内流失15个百分点，等于将近300万人，比一个台中市人口还多。值得注意的是，当疫情爆发重创绿营时，蓝营认同者几乎没有任何增减，而中性选民则飙升12个百分点，到达四成八，这很可能代表一个重大“选民解组” (Partisan de-alignment)的前兆。

造成这种政党认同短期内巨变的原因，游盈隆说，从短期来看，单一最重要因素无疑是5月疫情大爆发所引起对执政党的强烈不满，这可能涉及五个面向，第一，疫情爆发造成空前大量确诊者和死亡人数本身就是一个重要因素。第二，疫情爆发后，政府随即发布三级警戒，对人民日常生活造成全面性的影响，尤其是健康与经济层面的严重冲击。第三，疫情紧急，疫苗严重短缺，造成人民普遍不安的心理。第四，蔡英文政府的疫苗政策，力主台湾产疫苗只需完成“扩大二期”人体实验解盲成功后，就会给予“紧急授权使用” (EUA)，受到知识界严重质疑。第五，日益增多的民众质疑蔡政府整体疫苗采购资讯不透明，且疑虑日深。

该次调查由游盈隆负责问卷设计、报告撰写、研究发现的判读及相关公共政策与政治意涵的解析。山水民意研究公司受台湾民意基金会委託，主要负责抽样设计、电话访谈与统计分析。