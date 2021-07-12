港律政司长：公开为恐怖主义辩解即属犯罪

香港特区政府律政司司长郑若骅12日在报刊撰文指出，7月1日在铜锣湾发生的“刺警”后自杀行为属于恐怖主义行为，任何人公开为具体或不具体的恐怖主义行为辩解，即属犯罪。

郑若骅在《星岛日报》发表题为《社会应对恐怖主义和宣扬恐怖主义言行保持警惕》的署名文章，反驳“针对平民发动的袭击才属于恐怖主义，若针对的是政权、代表政权的政府机构或执法人员，便不属于恐怖主义”的说法。

她指这种看法明显是荒谬，而且欠缺法理基础。恐怖活动既可针对平民，也可针对任何个人实施，而其本质是透过制造恐慌去胁逼政府。

郑若骅引用联合国安理会决议指，铜锣湾发生的“刺警”案属于恐怖主义行为。香港国安法明文禁止“宣扬恐怖主义、煽动实施恐怖活动罪”，有关罪行并不构成侵犯言论自由。

她并引用欧洲、英国及法国的反恐法例和案例指出，任何人公开为具体或不具体的恐怖主义行为辩解，即属犯罪。

郑若骅举例说，911事件后，一名漫画家在美国“911”恐怖袭击发生两天后，在周刊上发布一幅戏仿有关事件的卡通，并附有含嘲讽意味的文字（意指有关事件是梦境成真），该漫画家被法国当局控以“宽恕恐怖主义罪”，并被法国法庭定罪，该漫画家以言论自由上诉至欧洲人权法院亦不成功。

欧洲人权法院指出，有关卡通及文字并非纯粹批评美国帝国主义，而是支持并颂扬美化以暴力方式将其摧毁；该漫画家透过发布有关卡通表达对施袭者的道德支持并与之团结、认同暴力和损害受害者的尊严。

郑若骅表示，恐怖活动一旦被人仿效，后果堪虞，促请所有在公共领域就近期涉嫌恐怖活动事件作出评论的人，尤其是公众人物，应紧记恐怖主义问题的敏感性，谨慎作出负责任的言论，切勿发表任何有可能合理地会被理解为直接或间接宣扬、鼓吹或颂扬美化恐怖主义的言论。

一名28岁香港警员在7月1日香港主权移交纪念日的晚间在铜锣湾街上驻守执勤时，被一名50岁姓梁的男子从后面持刀袭击，疑犯之后用刀刺向自己胸口，随后被警方制服，疑犯在送往医院后证实不治。

