中国大学生从事房产经纪人规模扩大

贝壳研究院12日发布《2021大学生房产经纪人职业调研报告》显示，近三年，中国大学生从事房产经纪人职业的规模持续扩大；北京、上海拥有本科学历占比超六成；近四成已实现自己购房；七成房产经纪人对职业发展有信心。

据中新社报道，伴随中国房产经纪行业的高速发展，不少大学毕业生正在涌入该行业。报告基于13万余份大学生房产经纪人调研数据发现，房产经纪行业不断吸引大学毕业生加入。截至2021年6月，贝壳连接的经纪人，大学生经纪人占比达35.7%，相比2019年增长53.2%。

在学历方面，中国大学生房地产经纪人的学历构成以大专生为主，本科生比例逐年提高。贝壳研究院调查显示，大专学历占比65.01%，本科学历占比34.39%，硕博学历占比0.6%。不同城市的经纪人学历构成存在差异，北京、上海的房地产经纪人群体中本科学历占比超六成。

房产经纪行业对于大学生人才需求不断增加。2017至2020年，房地产经纪行业本科及以上人才需求占比由26.7％上涨到40.2％。

“90后”是中国大学生房地产经纪人群体的关键词，贝壳研究院数据显示，占比最多的年龄段为25-29岁、20-24岁，占比分别为32.8%和32.18%。新一线城市中，成都的年轻大学生经纪人最多，20-29岁占比达到80.18%。

随着全国大学生房地产经纪人的就业保障和收入结构渐趋合理，有近四成大学生房地产经纪人已实现购房，持有1套住房占比为29.78%，持有两套及以上住房占比为7.96%。新一线城市中，沈阳的大学生经纪人自己有房占比最高，达到57.78%。

不同城市的房地产经纪人，收入水平存在差异。贝壳研究院数据显示，一线城市中，北京、上海的大学生经纪人收入水平较高，其中北京年收入10万元人民币以上（约2万新元）的占比达55.02%。

针对未来房地产经纪职业的发展，有74.94%的大学生经纪人对职业发展有信心，终身志业的占比达65.04%；职业推荐意愿达到68.82%。

贝壳研究分析认为，未来中国城镇人口规模扩大，存量房市场更加活跃，房地产经纪服务需求不断增长，将会吸引更多大学生加入此行业。

