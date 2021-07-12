中国回应“彭博全球抗疫排名美国第一”：世界民众只能“呵呵”

针对彭博社在最新公布的抗疫排名中将美国列为第一中国列为第八，中国外交部发言人赵立坚今天指出，群众的眼睛是雪亮的。所谓的排名和民调结果，把黑的说成白的，白的说成黑的，也许今后还能把死的说成活的。他说，“我想世界民众只能表示‘呵呵’了”。

根据澎湃新闻报道，有记者在今天举行的外交部例行记者会上提问，称彭博社日前发布新一期的全球抗疫排名，美国排名第一，成为全球第一抗疫大国，中国排名第八，中方对此如何评论。

赵立坚回应说：“这几天我的好几位同事和朋友都在问我，彭博社这个报告是不是印错了？他们还问，在他们心中一向权威的彭博社，怎么能如此小儿科？”

赵立坚指出，看到有关报道说，彭博社的所谓全球抗疫排名，为了达到“美国第一”的结果，不惜将以往排名中最为关键的确诊病例和死亡人数等要素删掉，并将执行封锁和出入境防疫管理政策视为负面因素，这既不符合事实，也不尊重科学，更不尊重生命。

“中国人常说，老百姓心中有杆秤，群众的眼睛是雪亮的。所谓的排名和民调结果，把黑的说成白的，白的说成黑的，也许今后还能把死的说成活的。我想世界民众只能表示‘呵呵’了，姑且把它当作茶余饭后的谈资吧。”赵立坚补充说。

彭博社上月底以“世界终于重启，最好和最坏的去处”为题，公布了最新全球抗疫排行榜，美国则依靠快速且广泛推行疫苗接种跃升至全球第一名。