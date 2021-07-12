美媒：字节跳动与中国监管机构会面后搁置上市计划

知情人士透露，字节跳动打算今年早些时候在中国大陆以外的地方上市，但在中国官员通知字节跳动要专注于解决数据安全风险后，公司决定无限期搁置上市计划。

美国《华尔街日报》今天（12日）报道，知情人士称，字节跳动曾考虑安排所有或部分业务，到美国或香港展开首次公开售股（IPO）计划。在这之后，中国网络和证券监管机构与字节跳动会面，要求公司专注于解决数据安全风险和其他问题。

消息人士透露，字节跳动创办人张一鸣随后在今年3月下旬认为，搁置IPO计划是较为明智的做法，并决定这么做。公司当时并没有首席财务官。

中国国家互联网信息办公室3月18日曾在官网上公布，网信办和公安部指导北京、天津、上海、浙江、广东等地方网信部门、公安机关，约谈字节跳动等11家企业，督促这些公司按照《网络安全法》等法律法规及政策要求，认真开展安全评估，完善风险防控机制和措施，并对安全评估中发现的安全隐患及时采取有效整改措施，切实履行企业信息内容安全主体责任。

中国证券监督管理委员会随后在官网上公布，人民银行、银保监会、证监会、外汇局等金融管理部门，在4月29日联合对部分从事金融业务的网络平台企业进行监管约谈。腾讯、字节跳动、滴滴金融等13家网络平台企业实际控制人或代表参加了约谈。约谈的目的是为了进一步加强对网络平台企业从事金融业务的监管，强化反垄断和防止资本无序扩张，推动平台经济规范健康持续发展。

《华尔街日报》的报道称，中国公司若要在海外上市，一般不需要得到网信办的批准，但知情人士透露，随着中美两国紧张关系进一步加剧，中国政府大概在2020年底开始要求一些科技公司通报与可能在海外上市有关的信息，并要得到非正式批准，才能继续进行。

消息人士称，对于字节跳动有可能会挂牌上市，中国监管机构从未直接要求字节跳动推迟这项计划，而监管机构担心的是与在中国的字节跳动应用程式有关的数据安全合规性。监管机构与字节跳动会面时，很想要知道字节跳动如何收集、存储和管理数据。

消息人士也说，张一鸣考虑到北京方面的疑虑，经评估后认为不合适在那个时候进行IPO，原因与政治和监管环境有关。

字节跳动4月23日在头条账号上说：“经过认真研究，认为公司暂不具备上市条件，目前无上市计划。”