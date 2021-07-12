同程生活破产 系社区团购破产清算第一案

一天前刚更名为蜜橙生活的同程生活7月7日宣布破产。这是2020年以来，第一家倒下的大型社区团购平台，距离它上一次融资已经过去了近一年。在互联网巨头进入社区团购战场之前，同程生活在业内是仅次于兴盛优选的行业第二。

据21世纪经济报道，“蜜橙生活”（原名“同程生活”）7月7日公告，“几年来因经营不善，虽经多方努力，但仍然无法摆脱经营困境。公司决定申请破产，现拟提出破产申请。”

而在此一天前，该平台刚宣布更名转型，声称将加大团长私域流量及直播供应链端投入，围绕团长进行供应链的创新。

同程生活运营主体苏州鲜橙科技有限公司的创始人、董事长、CEO何鹏宇7月8日在向合作伙伴、员工、投资人发出的内部信中承认，“几天前，我们还一度希望通过业务转型，让公司走出社区团购行业所面临的经营困境。但由于合作伙伴集中催款、公司资金链面临断裂，已无再谋求转型的空间”，“不得以选择破产”。

多位业内人士认为，社区团购目前仍处在互联网巨头比拼时期，接下来很可能还会持续烧钱，外部缺乏足够资金注入、内部运营效率更低的企业，或也将在接下来面临破产出清。

7月前后，大批供应商前往同程生活位于苏州、广州公司的办公楼等待协商，要求相关负责人出面偿还欠款和押金。据不完全统计，该公司对供应商的欠款总计至少超过了2亿（人民币，下同，4177.68万新元）。

据南都报道，7日下午，记者探访了该公司位于广州分公司的办公室，大量供应商前来寻求退款、退押金等事宜，等待负责人出面协商。而该公司多数员工已撤离，仅有个别员工在现场维持秩序。

从法律层面上，虽然同程生活发布声明宣告破产，但法院是否受理该公司破产还有待商定，根据最高人民法院关于审理企业破产案件若干问题的规定的第十二条，针对公司恶意负债，逃避债务的情况，破产申请不予受理。

公开资料显示，同程生活是由同程集团内部孵化的社区生鲜电商平台，2018年底正式上线，2018至2020年期间先后获得过同程资本、真格基金、君联资本、金沙江创投、百果园、JOYY欢聚集团的多轮投资。期间，同程生活通过和千鲜汇、邻邻壹、考拉生活等区域品牌合并，在华东、华南珠三角、西南等全国多范围扩张。

在美团、拼多多等互联网巨头抢食社区团购赛道之前，同程生活与兴盛优选、十荟团一起，被业内人士并称为“老三团”，同程生活曾是仅次于兴盛优选的行业老二。

有业内人士分析说：“社区团购的模式本质上是挣钱的，都是低价进、高价卖出，（同程生活）之所以赔钱，主要在两个方面：一是前期扩张速度太快，线下在仓储冷链等方面投入太多，以致入不敷出。二是钱烧得太多，现在又没有新的融资进来，资金肯定就断了。”

艾媒咨询预计，到2022年中国社区团购市场规模有望达到千亿级别。电商分析师、海豚智库创始人李成东认为，去年疫情极大助推了社区团购的增长，发展到目前依然处在互联网巨头比拼的时期，接下来很可能还会持续烧钱。

对于企业而言，后台背景强、拥有源源不断的资金注入，并且自身运营效率更高、亏损更少者，才更容易持久存活。另有分析人士认为，鉴于社区团购模式的固有弊端，接下来，可能还将有平台面临破产倒闭。

由社区团购衍生的市场乱象，也引发了监管层的关注和不断出手。去年12月，中国市场监管总局联合商务部召开规范社区团购秩序行政指导会，明确要求企业不得通过低价倾销、价格串通、哄抬价格、价格欺诈等方式滥用自主定价权。严禁以排挤竞争对手或独占市场为目的，以低于成本的价格倾销商品。

今年3月，多多买菜、美团优选、橙心优选、十荟团等几家社区团购平台因“利用虚假或使人误解的价格手段，诱骗消费者或者其他经营者与其进行交易”，“以低于成本的价格倾销”等不正当价格行为，被市场监管总局分别处以罚款150万元的行政处罚。5月27日，十荟团再度被罚款150万元，并被责令停业整顿。6月，数家社区团购企业被要求下架一分钱秒杀类活动，监管部门还要求多个相关平台收紧相关补贴，不得以明显低于成本的价格倾销商品。

网经社电子商务研究中心主任曹磊分析说，社区团购赛道已经是“天价烧钱”的资本游戏，不是十几亿、几十亿，而是几百亿的级别，正因为烧钱补贴太厉害，平台自身又缺乏“造血”功能，碍于同行竞争过于惨烈，产品长期低价亏本售卖，造成资金链断裂，加之政府“严监管”，严禁不正当竞争与反垄断，同程生活破产并不令人意外。