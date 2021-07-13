苏宁董事长张近东辞职

随着苏宁股权重组方案落地，旗下主体上市公司苏宁易购发布公告宣布董事会人事任命。张近东辞去董事长职位。

据新华社报道，12日晚，苏宁易购发布董事会会议决议公告，审议通过黄明端、冼汉迪、曹群、张康阳为公司非独立董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。会议也审议通过了聘任张近东为公司董事会名誉董事长议案。

其中，黄明端为淘宝（中国）软件有限公司提名的非独立董事候选人；江苏新新零售创新基金二期（有限合伙）提名的非独立董事候选人有两位，一位为冼汉迪，一位为曹群；张康阳为张近东提名的非独立董事候选人。

辞任之后，张近东向苏宁易购员工发去了一封公开信，称调整和改变，都是为了让苏宁易购发展得更好。他说，“如今一批又一批的年轻干部成长、成熟，已经成为企业的中流砥柱，所以今天我选择了更进一步的放手支持”。

张近东还在公开信中表示，“面对行业的剧烈变化，我们率先打造了行业领先的智慧零售模式；面对现代化的企业治理机制，随着近期战略引资工作的完成，苏宁易购的治理结构变得更加的开放和多元。”“接下来，要坚定地推进智慧零售的落地深化，不断地将苏宁易购发扬光大。”

苏宁易购方面称，随着治理结构的完善和升级，他们将成为一家面向市场的社会化新型企业。今年7月5日苏宁易购发布公告，表示将通过股份转让方式引入新一轮战略投资者。7月12日午间，苏宁易购宣布张近东及其一致行动人苏宁控股集团、股东苏宁电器集团已完成将上市公司16.96%的股份转让给江苏新新零售创新基金二期，完成引入这一轮战略投资者。

据公告，新新零售基金二期系由南京新兴零售发展基金，华泰资管，阿里巴巴及海尔、美的、TCL、小米等产业投资人作为有限合伙人出资组建的联合体，他们表示将遵循市场化、法治化原则，支持苏宁易购平稳健康发展。

据彭博社此前报道，苏宁陷入困境已经有一段时间。疫情期间支出放缓削弱了零售业务，而在去年9月张近东放弃了对中国负债最重的房地产开发商中国恒大200亿元人民币的股权回购要求后，投资者对苏宁易购现金流的担忧加剧。