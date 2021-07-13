中国驻加拿大使馆：加方涉海声明蓄意挑动争端

针对加拿大外交部发表的涉海声明，中国驻加拿大大使馆发言人指出，这是罔顾历史经纬和客观事实，对南中国海、东海问题说三道四，违反和歪曲国际法，蓄意挑动争端，挑拨地区国家间关系，破坏地区和平稳定。中方对加方错误行径表示强烈不满和坚决反对。

根据中国驻加拿大大使馆网站发布的声明，发言人指出，东海和南中国海局势总体稳定的事实不容否定。在地区有关国家共同努力下，根本不存在加拿大等少数国家渲染的“地区紧张”。中方坚定维护国家领土主权和海洋权益，同时愿同有关当事国通过协商谈判妥善处理海上分歧，共同维护本地区和平与安宁。在维护地区和平、稳定问题上，中国与地区相关国家是有高度共识的。

发言人还说，中国在南中国海和东海的主权、权益不容否定，这是在长期历史过程中形成的，有着充分的历史和法理依据，并为中国历代政府所坚持。南中国海仲裁案违背“国家同意”原则，仲裁庭越权审理、枉法裁判，在事实认定和法律适用上存在严重谬误，违反《联合国海洋法公约》和国际法，所作裁决是非法的、无效的。中国不接受、不参与仲裁案，不接受、不承认该裁决。在东海问题上，钓鱼岛及其附属岛屿是中国领土不可分割的一部分，是日本在不断挑起事端，破坏地区稳定。

发言人指出，域外势力炒作涉海问题的险恶用心不容掩盖。中方一贯坚持通过友好谈判协商解决处理涉海问题，在维护海洋主权和权益方面保持着最大克制。而美国动辄派大规模先进舰机到南中国海搞军事侦察、演习，非法闯入中国领海领空及岛礁邻近海空域，是谁在“加剧紧张局势”，又是谁在“恐吓并威胁他国”，真相不言自明，地区国家和国际社会眼睛是明亮的。

发言人强调，中方坚定维护涉海合法权益的决心和意志不容置疑。任何人都不要低估中国人民捍卫国家主权和领土完整的坚强决心、坚定意志、强大能力。中国每一寸领土都绝对不能也绝对不可能从中国分割出去。中方敦促加方切实停止在涉海问题上挑衅滋事，尊重中方在有关海洋主权和权益，不要在错误道路上越走越远，以免给中加关系以及地区和平稳定造成进一步损害。

加拿大全球事务部11日发表声明，对中国近期在南中国海及东海，包括在菲律宾附近海域导致局势升级的行动表达关注，呼吁包括中国在内的国家履行《南海共同行为宣言》的承诺。