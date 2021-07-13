港区议员辞职逾半 谭耀宗：据悉政府不会补选

香港政府计划本月内因应“爱国者治港”原则安排区议员宣誓，近日传出四类行为将属“负面清单”范围，被取消资格者将被追讨上任至今的薪津，触发大批民主派区议员辞职。

据香港01网站报道，截至昨天（12日）下午，前年区选当选的约380名民主派区议员当中，有逾半已辞职。

对此，港区全国人大常委谭耀宗表示，据他了解政府不会举行补选，相信政府已考虑区议员数目减少对区议会运作的影响，以及不举行补选会否遭法律挑战。

他表示，区议员须宣誓是法律要求，相信区议员辞职是出于个人考虑。

根据港媒早前报道，特区政府安排区议员本月宣誓，涉及曾参与民主派初选、借出议办作票站、签署抗争声明等四类行为者，预料将被取消资格（DQ）。港府可能向被取消区议员资格者追讨上任至今的薪津，涉及款项超过百万港元，结果引发区议员纷纷辞职。

针对近日逾百名区议员辞职，香港特首林郑月娥昨天表示，可能有些人“心中有数”，知道自己做过《公职人员条例》中“负面清单”所列出的行为，所以先行辞职。

另外，支联会日前宣布，常委数目减少一半至七人，仍留任的常委包括主席李卓人及副主席何俊仁、邹幸彤，并将在7月底全面遣散所有职员。被问到支联会缩减规模能否避免违反国安法的风险，谭耀宗表示不会作任何定论及回应，任何组织或人士均不可违反香港国安法。

