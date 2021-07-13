台总统府驳“赖清德苏贞昌卡郭台铭买疫苗”报道：充满臆测严重不实

针对台湾网媒“上报昨天”报道鸿海创办人郭台铭为疫苗隐忍绿营“射暗箭”，并称“民进党派系有不同意见”背后的“始作俑者”为台湾副总统赖清德系统及行政院长苏贞昌系统人马等内容，台湾总统府发言人张惇涵表示，相关内容从未向总统府求证，充满臆测且严重不实，总统府表达严正抗议，并要求更正。

根据联合新闻网报道，张惇涵表示，在6月18日总统蔡英文与郭台铭及台积电董事长刘德音的会面中，蔡英文就已经有向郭台铭当面表达，所谓“民进党派系有不同意见”的说法，完全是不实谣言。事实上，赖清德并未介入此案，也对政府民间合作，共同争取疫苗始终乐观其成，绝不可能有所谓的刻意放话爆料。这种未经查证的报道，总统府呼吁相关媒体于报道前应妥为查证，也期盼社会各界勿以讹传讹，避免传递错假讯息。

张惇涵表示，在苏贞昌统筹指示之下，行政团队由政务委员罗秉成偕同中央流行疫情指挥中心，密集与台积电、鸿海（永龄基金会）两间企业商议，透过公私协力，可说是日以继夜的努力，才能取得今日签署採购及捐赠两项契约的关键进展。行政院团队所付出的努力，相信有参与过程的两间企业代表，应有深刻感受。

张惇涵表示，6月18日当天，总统府即公开说明，在计划推动过程中，许多的不实谣言，造成许多不必要的误会，也对当事人有所伤害。直至今日，企业洽购疫苗捐赠案有进展，政府感谢各方的努力，各种不实传言也可以到此为止。