苏州酒店坍塌八人遇难九人仍失联

江苏省苏州市吴江区四季开源酒店辅房昨天下午坍塌，官方最新通报称已有八人遇难，九人仍失联。

微信公众号“苏州发布”今天发布消息说，根据旅馆入住登记信息，前期发现有18名被困人员，后经对新增信息分析甄别，发现还有五名未登记信息人员被困，现场被困人员总数应为23名。

截至今早7时，已救出被困人员14人，其中一人无伤已回家，五人生命体征平稳，八人遇难。目前还有九名失联人员仍在全力搜救中。

江苏省已组织力量调查事故原因，严肃问责追责。江苏省市召开既有建筑安全管理工作电视电话会议，加强安全生产检查和监督，落实责任，防止类似事件再次发生。

澎湃新闻此前报道称，附近居民说，四季开源酒店开了没多久，有吃饭有住宿，酒店老板姓王，安徽人。

工商登记信息显示，登记地址和四季开源酒店完全一致的苏州市四季开源餐饮管理服务有限公司成立于2020年3月，大股东名叫王安石。

王安石还在苏州市一家保安服务公司，一家后勤管理服务公司，以及安徽寿县一家电子有限公司担任法定代表人。

账号主体为苏州市四季开源餐饮服务有限公司的微信公号“四季开源”显示，该酒店于2020年5月28日正式开业。

但四季开源酒店所在的建筑已数易其主，并数次翻修。周边多位居民说，四季开源酒店的前身之一，是吴江当地昔日的老牌酒店山湖饭店。后来，该酒店还叫过一段时间的君缘酒店。

进入四季开源时代，酒店再次进行了装修。附近多位居民证实，这一年来断断续续看到有工人进出四季开源酒店。

据“中国消防”通报，坍塌建筑为三层钢混结构。有建筑从业人士分析，建筑发生坍塌，和建筑是钢混结构还是钢结构什么的无关，一般来说和房子的施工质量、设计图纸有关。如果是多年的老建筑突然发生坍塌，有一种可能是承重结构遭到了破坏，不过最终原因还是要以权威部门调查为准。

