台外交部感谢日本捐赠第三批疫苗

日本外务大臣茂木敏充今天宣布，日本将追加援赠约100万剂阿斯利康疫苗协助台湾对抗冠病疫情，疫苗预定于15日运抵台湾。台湾外交部发言人欧江安表示，对日本的隆情义举，谨代表台湾政府及人民再次表达由衷谢意。

根据联合新闻网报道，台湾外交部表示，这是日本政府继6月4日捐赠124万剂疫苗及7月8日捐赠113万剂疫苗之后，对台进行第三批援助，与前二批合计，共捐赠超过330万剂疫苗。

外交部指出，全球疫情尚未停歇，日本自身疫情严峻，仍三度宣布援赠台湾疫苗，持续以实际行动有效驰援，力挺台湾对抗疫情。日本温暖的友谊与关键协助在台湾引起热烈回响，总统蔡英文多次透过推特致谢，台湾人民也相继发声感谢日本。

外交部表示，日本捐赠大量疫苗增加台湾人接种机会，保护人民生命及健康，进而增强台湾对抗疫情的信心及力量，台湾上下及各界人士均永铭在心。相信在台日双方齐心协力之下，定能有效克服疫情蔓延，早日恢复正常生活并深化台日双方各项合作交流。

外交部表示，台日友谊坚毅不移，再次感谢自由民主伙伴的温暖协助及鼎力支持，我方愿与日本心手相连、一起加油，为根除病毒共同奋战。台湾衷心祝福日本战胜疫情挑战，并祝福即将举办的东京奥运会顺利成功、台日双方情谊地久天长。

外交部还说，台湾与日本共享自由、民主等基本价值，互为重要伙伴及珍贵友人，在需要时候，彼此驰援，友谊难能可贵。台湾将在此坚实基础上继续深化台日友谊，并促进双方合作伙伴关系在稳定中不断发展。