中国启动首个陆上商用模块化小型核反应堆项目

中核集团在海南昌江的多用途模块式小型堆科技示范工程（小堆示范项目）今天正式开工，该项目是全球首个开工的陆上商用模块化小堆，也标志着中国在模块化小型堆技术上走在了世界前列。

根据澎湃新闻报道，小堆示范项目采用的中核集团玲龙一号（ACP100）技术是集团通过十余年自主研发并具有自主知识产权的多功能模块化小型压水堆堆型，是继中核集团三代核电华龙一号后的又一自主创新重大成果。2016年，玲龙一号成为全球首个通过国际原子能机构安全审查的小型堆。

区别于传统核电技术，模块式小型堆技术具有小型化、模块化、一体化、非能动的特点，安全性高，建造周期短，部署灵活，可以作为清洁的分布式能源，供电的同时可满足海水淡化、区域供暖/冷、工业供热等多种用途，适用于园区、海岛、矿区、高耗能企业自备能源等多种场景应用。

玲龙一号发电功率12.5万千瓦，建成后年发电量可达10亿千瓦时，满足52.6万户家庭生活所需。它的推广应用可以大大减少中国化石能源的消耗、促进节能减排，不仅助力中国实现“双碳”目标的有效资源，对于推动核电安全发展和自主创新，为海南自贸港和生态文明示范区建设提供绿色能源保障也具有重要意义。

目前，中核集团在海南已建成中国最南端的核电基地，昌江核电等一批电力项目建成投产，扭转了电力长期短缺的局面。按单台65万千瓦核电机组年发电量50亿度计算，相当于节约标煤150万吨，减排374万吨二氧化碳和2.9万吨二氧化硫。