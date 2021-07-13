林郑：区议员宣誓必须进行

香港特区行政长官林郑月娥13日在港表示，《2021年公职（参选及任职）（杂项修订）条例》于今年5月通过，不可形同虚设，为现任区议员进行宣誓的工作必须进行。

据香港中通社报道，林郑月娥在出席行政会议前会见传媒。对于有声音关注特区政府拟进行区议员宣誓工作，有反对派区议员辞职的问题，林郑月娥作如上回应。

林郑月娥表示，有关条例通过之前，现任区议员在2020年上任时没有经过宣誓程序，但不等于区议员不需要符合拥护香港基本法及效忠香港特区的要求，因为他们参选时都有相关声明。条例通过后，特区政府需研究落实执行宣誓工作时或出现的结果，及需要采取的后续工作，尤其是法律上的稳固性。特区政府民政事务局一直在努力厘清有关细节。

她指出，个别现任区议员见到一条法律通过，对他们有一些法律上的必然要求，因违反这些要求需要承担法律责任，而做出自己的决定，这不是特区政府能够控制的。有关条例就宣誓如何符合要求，比过往任何时候写得更加清楚，相信每位区议员都会量度自己过往行为，从而考虑是否适合继续担任区议员。

对于坊间有声音担忧，若取消太多区议员资格而影响区议会运作，林郑月娥回应称，“这不是我们的考虑因素，我们考虑的一定是切实、准确、全面落实法律的要求，（如果）出来的结果令到区议会的运作有所影响，我们再考虑区议会的运作问题。”