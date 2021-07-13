医护疏失疫苗混打 高雄老翁接种AZ后又打莫德纳

高雄市一名老翁先后接种了AZ疫苗和莫德纳疫苗。高雄卫生局今天说，老翁打第二针时称自己未曾接种过疫苗，但医院未照既定流程在接种前详察健保卡，将进行检讨。

据中央社报道，高雄一名疑似患有轻微失智症的76岁老翁在6月24日施打AZ疫苗，两周后收到接种通知单，7月9日又打了莫德纳疫苗。

家属事后发现，老翁有两张接种纪录卡，健保卡有1、2剂接种贴纸，向高雄市卫生局反映。

卫生局今天证实，这名老翁9日未持接种通知书前往接种站施打，现场有两道程序确认未曾接种过疫苗，先由现场医院工作人员询问，老翁也填“过去未曾接种COVID-19疫苗”切结书，并表明未曾接种。

高雄卫生局人员说，医师问诊时有二度询问是否施打过疫苗，老翁也回说没有。不过医院现场工作人员确实未详察健保卡上是否有已打疫苗的标示贴纸，而完成注射动作。

卫生局表示，9日负责施打的阮综合医院发现后立刻电访当事人，未发现健康有明显异常；12日再度电访，家人说老翁仅注射部位稍微肿痛。医疗团队今天到家访视，经医师诊察评估无异常，将持续进行健康追踪，确保安全无虞。

高雄卫生局说，接种过程中虽有两道程序把关，老翁也两度表示未曾接种，但其实老翁健保卡上有贴纸，医院未照既定流程在接种前详察健保卡，卫生局将检讨相关流程，严格要求医疗诊所为民众接种前确认健保卡记录。