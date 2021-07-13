中国网络出行市场首次出现负增长

报告显示，中国网络出行市场交易规模首次出现负增长，同比增长约-15.7%。

据新浪新闻报道，《中国互联网发展报告（2021）》7月13日于中国互联网大会上发布。2020年，中国云计算整体市场规模达到1781.8亿元，增速为33.6%。其中，公有云市场规模达到990.6亿元，同比增长43.7%，私有云市场规模达791.2亿元，同比增长22.6%。

报告显示，2020年中国大数据产业规模达到718.7亿元，同比增长16.0%，增幅领跑全球大数据市场。此外，中国2020年人工智能产业规模为3031亿元，同比增长15%，增速略高于全球增速。中国人工智能企业共计1454家，居全球第二位，仅次于美国的2257家。

2020年，中国智能网联汽车销量为303.2万辆，同比增长107%，渗透率保持在15%左右。

虚拟现实/增强现实市场规模约为300亿元，VR市场规模约230亿元，市场占比约80%。预计到2024年AR的占比将超过VR。

报告显示，2020年，中国网络视频市场规模达到2412亿元，同比增长44%，数字音乐产业市场规模达732亿元，同比增长10%。网络视频活跃用户规模达到10.01亿、网络音频娱乐市场活跃用户规模达到8.17亿，同比分别增长2.14%、7.22%。

不过，受疫情影响，网络出行市场交易规模首次出现负增长。报告显示，2020年，中国网络出行市场交易规模约为2886亿元，同比增长约-15.7%。网络出行服务支出占居民交通支出的比重为11.3%，同比下降0.1个百分点。

中国在线教育市场规模继续保持稳定增长，达到4858亿元，同比增长20.2%。报告显示，2020年教育行业共发生247起投融资事件，同比减少26%。

报告显示，2020年，全国电子商务交易额达到37.21万亿元。其中，商品类电商交易额27.95万亿元；服务类电商交易额8.08万亿元；合约类电商交易额为1.18万亿元。2020年，中国互联网医疗健康市场规模快速扩大，达到1961亿元，同比增长47%。

