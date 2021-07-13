中国官媒曝光解放军对台一线两栖部队重要武器

中国大陆解放军陆军第73集团军两栖装甲部队近日在某海域开展海上训练，训练使用中国自研05式两栖装甲车围绕海上战术等进行。

中国央视近日罕见直播了这场演练，报道称，7月9日，解放军陆军第73集团军两栖装甲部队在某海域开展海上训练。训练使用中国目前最先进的两栖装备05式装甲车，围绕海上战术等进行。

据报道，05型两栖突出车强大的火力和调整性，能让它可以胜任抢滩登岛作战任务，为后续的登陆部队提供更加安全的登陆环境，担任“踹门”的角色。

据微信公众号“政知见”报道，05式两栖装甲车由中国自主研制，采用越野能力更高的履带式底盘，装备强大的动力系统和武器系统，可在水中行进过程中对敌进行火力打击，是目前解放军列装的最为先进的两栖登陆装甲装备。同时，这款装甲车综合战力在世界上也堪称首屈一指。

报道引述军事评论员宋忠平指出，05式两栖装甲车是中国专门为两栖登陆作战研制的一系列装备。之所以说是“一系列”，因为05式装甲车是一个两栖车辆家族的概念，发展出了多款不同类型的两栖车辆，遂行不同任务。

他介绍称，05式两栖装甲车族采用一样的履带式底盘，但车辆上搭载的主要装备并不一样。比如，05式装甲车族包括装备105毫米线膛炮的05式两栖突击车、装备30毫米机关炮和反坦克导弹的05式两栖步战车，以及两栖指挥车、抢修车等。

宋忠平还说，05式两栖装甲车有两个“独门秘籍”，一是相比其他国家的两栖装甲车，05式在水中的行进速度大幅领先，可达到25公里每小时，也因此被媒体称为“海上超跑”。而其他国家的两栖装甲车的水中时速大都不超过10公里。

二是05式两栖装甲车配备的主战装备火力强大，宋忠平说，05式两栖装甲车装备了105毫米线膛炮，这款主炮按口径区分已达到坦克标准。另外，解放军也解决了主炮射击的高后坐力问题，保证了其在水中射击的精度。

宋忠平还强调，除主炮外，步战车、指挥车、抢修车都根据不同任务类型装备有各类专业设备，这种统一标准、模块化的设计理念，不但代表着05式装甲车族生产、列装的成熟度，也体现了两栖登陆作战的体系作战理念，这甚至比某一款单独的先进装备更加重要。

公开报道指出，73集团军作为驻扎在中国东南沿海的部队，两栖装甲部队是该部队建设的核心力量之一。在此次演练前不久，这支部队的重型合成旅陆续换装05式两栖装甲车。

对于驻扎在沿海地区的解放军，依靠05式装甲车如何“踹门”夺岛？宋忠平解读认为，05式两栖装甲车依靠其行进速度、强大的火力和支援能力，可实现快速地抢占滩头阵地，为后续的装备、人员上岸创造条件。整个过程，05式两栖车族将各自发挥其优势能力，共同履行“踹门”任务。“比如，突击车依靠105毫米主炮进行主要目标的定点打击、火力压制；步战车依靠反坦克导弹、烟雾弹进行战场支援和兵力投送等任务；指挥车可以依靠数据处理能力指挥火力打击、分配车辆任务等。”

同时宋忠平强调，解放军遂行登陆作战任务当然不会只依靠海上登陆这一条路径，一定是多维度的立体登陆作战，例如通过机降方式直接投送兵力、装备至岛屿上。“机降登陆和海上登陆相比，后者可以实现兵力、装备的更大规模投送。但过程中同样需要空中力量甚至火箭军的配合，多军兵种联合的体系作战才是制胜关键。”