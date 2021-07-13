港大学生会悼刺警案疑凶 校方宣布不再承认学生会

香港大学学生会评议会近日通过动议，“感激”七一刺警案自戕身亡的疑凶“为港牺牲”，港大今天（13日）发声明再次强烈谴责学生会评议会美化暴力，并宣布不再承认港大学生会作为独立注册社团现有在校内的角色。

综合香港媒体报道，香港7月1日当晚发生刺警案，男子梁健辉刺伤一名警员后自杀身亡。港大学生会评议会在本月7日通过动议，对梁健辉身亡表示“深切哀悼”，并“感激他为香港作出的牺牲”。

香港教育局及保安局过后点名批评并谴责评议会，港大学生会9日召开记者会称意识到事件严重性，道歉并撤回哀悼动议，全体干事及评议会成员会辞职，并承诺日后谨言慎行。

港大今天发表声明表示，“香港大学再次强烈讉责港大学生会评议会公然美化暴力的严重不当行为，挑战我们社会的道德底线，损害整体港大社群的声誉和利益。”

声明称，大学不再承认香港大学学生会（作为独立注册社团）现有在校内的角色；同时按大学程序严肃调查学生会评议会事件，并根据调查结果，对涉事学生作进一步处理。

校方还说，将设立专责团队，协调和处理学生的各类事务，保障正常的学生活动不受影响，并呼吁学生回归理性，秉持正确的价值观，致力学业，为社会作出贡献。

身兼港大校监的香港特首林郑月娥今早在行政会议前也表示，港大评议会的行径令人“非常发指”，她为港大感到羞愧。

林郑说，尽管评议会已撤回议案及公开道歉，大学当局应该继续采取行动，而用何种行动跟进由校方决定，如果在执法方面警务处认为有执法空间，她也同意由执法机关跟进，但她强调不会介入或干预，交由执法机关处理。