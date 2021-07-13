台学者：日本应对中国大陆的战略走向清晰

日本新版防卫白皮书首次写明台湾局势稳定重要性。台湾战略学者今天分析，日本不仅重视台湾安全，更重视台海稳定，原因是须确保海上交通线完整，加上近年中国大陆造成的区域威胁，导致日本的应对战略从模糊走向清晰。

据中央社报道，日本内阁会议今天通过2021年版防卫白皮书，内容首度明确写出，台湾局势的稳定对日本的安全保障和国际社会相当重要。

台湾中正大学战略暨国际事务研究所兼任助理教授林颖佑受访时分析，对日本来说重视的不完全是“台湾安全”，而是“台海区域稳定”，因为在二次世界大战时日本之所以战败，就是因为通往南洋、东南亚运补的路线遭美军海空部队切断，而这条交通线一定会经过台海周边，因此确保海上交通线成为日本重要的国家安全战略。

林颖佑提到，日本现今的国家安全是与美国的印太战略绑在一起，最直接的就是驻防日本横须贺、琉球的美军，也因此美军在亚太地区的行动，会直接牵连日本的国安战略；最早以前，日本为了应对苏联，重兵均部署北海道，但随着大环境改变，现在重心则回到了台海及日本西南方诸岛。

台湾前空军副司令、清华大学荣誉讲座教授张延廷表示，日本超过80%的油轮、货轮必须经过台湾海峡周边，若台湾被大陆统一，日本的海上生命线势必收到威胁，届时日本在经济发展及区域的角色立刻式微。

张延廷提到，中国大陆一直想与美国平起平坐，也不曾放弃统一台湾，随着大陆日益壮大，统一台湾已从过去的口号渐渐成为实际行动，以及北京近年以机舰、海警船侵扰日本周遭的频率增加，种种迹象让日本深知中国大陆带来的区域威胁，加上美国营造出“天下抗中”氛围，日本的战略势必从模糊走向清晰。

台国防部智库、国防安全研究院学者舒孝煌认为，日本对于中国大陆的忧虑及台海发生变化的担忧一直以来都没改变过，只是过去比较隐晦，随着日本首相菅义伟上任后渐渐明朗，个中原因还是因为区域环境的改变，因为美国的政策近年重视同盟关系，因此对日本来说有必要重新调整战略，加上台日关系的友好等多重因素下，形成今天的态势。