《失孤》原型拐卖案嫌疑人已抓获 两人曾是情侣

电影《失孤》的被拐儿童原型郭新振时隔24年后找回，同时，当年拐卖郭新振的一男一女两名犯罪嫌疑人也被抓获。

综合澎湃新闻和大众网报道，中国公安部今天在电影《失孤》原型拐卖案件侦破情况新闻发布会上介绍说，经过山东、河南、山西等地公安机关密切协作，成功找回电影《失孤》的被拐儿童原型郭新振，并顺线侦查，抓获了当年拐卖郭新振的一男一女两名犯罪嫌疑人。

山东聊城现年51岁的郭刚堂夫妇时年两岁半的儿子郭新振于1997年9月21日在家门口玩耍时被一陌生女子抱走，之后下落不明。聊城公安机关接到报警后成立专案组开展了大量侦查调查、走访摸排等工作，并采集了郭刚堂夫妇血样，检验DNA信息录入“打拐DNA系统”，但仍没有发现郭新振的下落。今年“团圆”行动中，公安部将该案列为挂牌督办案件组织攻坚。

在上月公安部组织的集中比对会战期间，专家们克服儿童失踪被拐时体貌特征与长大后差别较大的障碍，突破技术壁垒，运用最新比对查找手段，成功在河南发现疑似郭新振的线索。

山东、河南两地警方前天在山东聊城为郭刚堂、郭新振一家人举行认亲仪式。（中国公安部新闻中心官方微博）

根据公安部指令，河南公安机关采集相关人员DNA信息进行复核检验，确认河南该人即为郭刚堂夫妇被拐24年的儿子郭新振。山东聊城公安机关迅速派员赴河南、山西等地，围绕当年收养、拐卖情况循线追踪、缜密侦查，抓获了当年拐卖郭新振的两名犯罪嫌疑人，基本查清了案件事实。

据了解，拐卖《失孤》原型郭刚堂之子的两名犯罪嫌疑人曾是情侣。1997年，男嫌犯呼某和女嫌犯唐某两人相识并恋爱，9月一起在山东旅游期间为图财预谋拐卖一男孩。9月21日，两人窜至山东聊城，呼某在汽车站附近等候，唐某外出寻找作案目标，将在家门口独自玩耍的郭新振抱走，随后与呼某一起乘长途车返回河南，由呼某将郭新振贩卖。目前该案还在进一步扩线深挖。

嫌犯家乡河南省林州市一村村主任透露，呼某好吃懒做，因为他借钱太多，亲友已经不再来往。该村主任表示， 呼某有犯罪前科，曾被判刑多年后出狱。约一个月前，山西警方来村里调查他，他被警方抓住后，又被查出还涉及《失孤》原型拐卖儿童案。

《失孤》被拐儿童原型郭新振被找回引来社会多方关注，《失孤》主演刘德华特意录制了一段视频感谢公安机关的努力，并呼吁大家一起支持反拐工作。

公安机关前天（11日）已为郭家举行了认亲仪式。根据郭新振本人意愿，不愿暴露现身份，也不愿平静的生活被过多打扰。公安部刑侦局表示，可以告诉大家的是，郭新振大学毕业，受过良好的高等教育，目前工作稳定，生活状况良好。