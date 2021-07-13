张忠谋第四次出任APEC台湾领袖代表

台湾总统蔡英文今日宣布再次邀请台积电创办人张忠谋担任今年度的APEC（亚太经济合作）领袖代表，并请张忠谋表达两项主张，包括期许APEC各国就公平、迅速取得疫苗做更多的努力，并秉持自由贸易的精神与原则，携手合作对全球复苏做出贡献。这也是张忠谋第四次担任APEC领袖代表，并是蔡英文任内的第三次。

根据台湾总统府发布的新闻稿，蔡英文致词表示，张忠谋多年代表台湾参加APEC会议，针对区域经贸和产业发展，也有独到的见解，这几年全球供应链在变动，张忠谋的表现，不仅让台积电成为世界一流企业，也让台湾在国际舞台上发光发热。

蔡英文说，这次APEC主办国新西兰以“携手协作，共同成长”为年度主题，并特别在11月的会议之前，将在7月16日先加开“非正式领袖闭门会议”，希望尽早、尽快谋求亚太地区的疫后经济复苏。

蔡英文说，她要请张忠谋在16日的会议中，提出两项主张，第一，台湾认为APEC组织应就成员体公平、迅速取得疫苗做更多的努力。她说，疫情已经到新阶段，疫苗也已问世，但全球疫苗生产量，仍赶不上各国各地的需求，APEC成员应该相互协助，让疫苗的供应更为快速与稳定，让疫情能够得到有效的控制，也有助于经济的复苏。

蔡英文指出，第二，也就是面对疫后时代的挑战，APEC成员应该携手合作，秉持自由贸易的精神与原则，对全球复苏做出贡献。她说，疫情是全世界的挑战也是机会，积极投资未来，打造有韧性的治理模式，是每一个民主政府努力的目标。

张忠谋随后在致辞中表示，非常荣幸接受总统任命，今年再次代表出席APEC领袖会议，APEC这三年来没有实体会议，2019年，因为智利发生暴动而临时取消；2020年因为疫情，主办国马来西亚举办线上会议，而今年也是因为疫情关系，由主办国新西兰召开线上会议。

张忠谋强调，虽然是线上会议，但是台湾仍然有很多机会和领袖们交换意见。对于蔡英文希望他在临时加开的闭门会议中提出的二项主张，张忠谋表示，他和蔡英文有高度的共识，很高兴也很荣幸在总统的任命下发表意见。

